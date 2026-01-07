Paulo Baptista nomeado coordenador da Proteção Civil Municipal de Santa Cruz

A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, nomeou Paulo Renato Fernandes Baptista como coordenador municipal de Proteção Civil.

Através de uma comunicado de imprensa enviado às redacções, é dado conta que a Proteção Civil Municipal tem sido uma das prioridades do executivo JPP, que criou aquele serviço em 2015. "Uma opção política que se insere na aposta do reforço no socorro à população, bem como nas acções de prevenção e sensibilização para as questões de segurança."

"A nomeação de Paulo Renato Baptista é uma mais valia para a Proteção Civil Municipal de Santa Cruz, já que o mesmo é detentor de uma Licenciatura em Engenharia de Proteção Civil pela Universidade Lusófona do Porto, contando ainda com formação especializada e contínua em Proteção Civil, com mais de uma década de certificações emitidas por entidades de referência, incluindo Escola Nacional de Bombeiros; Serviço Regional de Proteção Civil; Universidade Lusófona; AMRAM; Cruz Vermelha Portuguesa; SESARAM", refere,

Nas áreas de formação mais relevante que detém constam o planeamento de emergência, a análise de risco e vulnerabilidades; a logística em operações de socorro; a comunicação de emergência; a liderança e gestão de equipas; riscos naturais, tecnológicos e incêndio florestal; stress e trauma em operações; suporte básico de vida e resposta a incidentes maiores.

Da sua experiência profissional mais relevante, destaca-se o desempenhar de funções como Encarregado Operacional no Serviço Municipal de Proteção Civil de Santa Cruz desde 2015, com atribuições nas seguintes áreas: planeamento e prevenção: Colaboração na elaboração, atualização e implementação do Plano Municipal de Emergência; mapeamento de riscos; apoio a planos específicos de proteção civil. Sensibilização e Formação: promoção de ações de sensibilização junto da população e instituições; apoio a simulacros, workshops e campanhas informativas. Monitorização e Alerta: acompanhamento de condições meteorológicas e naturais; operação de sistemas de aviso; realização de rondas e inspeções técnicas. Coordenação Operacional: Apoio ao Posto de Comando Municipal; articulação com agentes de proteção civil; acompanhamento de medidas de proteção e socorro. Apoio à Decisão: Elaboração de relatórios técnicos, pareceres, mapas de risco e reporte de ocorrências ao Presidente da Câmara ou ao Coordenador Municipal; Gestão Administrativa: Registo e tratamento de informação operacional; apoio a candidaturas a fundos; gestão de equipamentos e materiais afetos ao SMPC.

É também voluntário na Cruz Vermelha Portuguesa – Madeira desde 2010, distinguido com a Medalha de Antiguidade – 5 anos (CVP Madeira, 2016) e a Medalha de Reconhecimento – 10 anos (CVP Madeira, 2021).