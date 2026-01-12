73 mil euros garantem entrega de viaturas à GNR e PSP em Santa Cruz

A Câmara Municipal de Santa Cruz entregou hoje viaturas e equipamentos à Polícia de Segurança Pública (PSP) e à Guarda Nacional Republicana (GNR), dando forma aos protocolos assinados com estas duas forças de segurança.

No entender de Élia Ascensão, esta é a melhor forma de "passar das palavras aos actos", com a presidente da Câmara a destacar o "papel importantíssimo" que, quer a PSP, quer a GNR, desempenham no concelho.

Nesse sentido, a autarca vê neste investimento de 73 mil euros uma forma melhor aplicar os recursos financeiros do município.

Élia Ascensão nota a morosidade da contratação pública que, juntamente com o atraso na preparação das viaturas pelos fornecedores, levou a que só agora fosse possível a disponibilidade às forças de segurança.

No futuro, a presidente da Câmara compromete-se a estar atenta às necessidades da PSP e da GNR, prevendo, "no devido tempo", a disponibilização de outros equipamentos.

Quanto às novas instalações da PSP no concelho, Élia Ascensão faz questão de deixar a nota de que, na sua opinião, tal 'já se arrasta há tempo demais".

Para este ano, promete maior pressão junto do Ministério da Administração Interna, estando a Câmara Municipal a aguardar a disponibilização do respectivo envelope financeiro para poder avançar com o lançamento do concurso para a empreitada da nova esquadra. "O valor da construção altera quase diariamente e quanto mais tempo demoramos a tomar decisões importantes, mais cara ficará a obra. Além da necessidade urgente dessas novas instalações", vincou a edil.

Esta segunda-feira foram entregues duas viaturas, uma à PSP, outra à GNR, que vão permitir o reforço da acção destas forças de segurança no concelho. No caso da GNR, foram, igualmente, entregues 15 equipamentos à Unidade de Emergência de Protecção e Socorro, dotando esta força de melhores condições de trabalho, nomeadamente nas acções em que costuma colaborar com o Serviço Municipal de Protecção Civil de Santa Cruz e a respectiva Companhia de Bombeiros Sapadores.