Executivo do Funchal aprova 50 mil euros em apoios a estudantes e seniores

Na última reunião de Câmara do Município do Funchal, realizada hoje, foi aprovada a atribuição de 50 mil euros em apoios sociais.

Segundo a nota, do total, 30 mil euros destinam-se a 15 Bolsas de Mérito e Valor de 2025 para estudantes do Ensino Superior, abrangendo diferentes ciclos, enquanto 20 mil euros são direccionados ao programa de apoio à mobilidade para cidadãos seniores, conhecido como Táxi +75, cobrindo 85 candidaturas.

O presidente da Câmara, Jorge Carvalho, destacou a unanimidade na aprovação das bolsas de mérito e dos apoios ao Táxi +75. Durante a reunião, foi, ainda, atribuído, por unanimidade, um louvor ao trabalho do dançarino do projecto 'Dançante com a Diferença', reconhecido pela competência demonstrada no final do ano passado.

Como já noticiado, na mesma sessão, foi aprovada por unanimidade a abertura do processo para revisão do regulamento da taxa turística municipal, admitindo um possível aumento do valor actualmente praticado, de dois euros por dormida nos primeiros sete dias, com isenção para crianças até 12 anos.

O presidente anunciou, além disso, a entrada em funções do vereador Diogo Gomes Barreto, em substituição de Leandro Silva, que suspendeu o mandato por seis meses e que ficará com os pelouros de Recursos Humanos, Protecção de Dados, Loja do Munícipe e Administração Geral, enquanto Assuntos Jurídicos permanecem com a presidência e a Fiscalização Municipal com o vereador Paulo Lobo.