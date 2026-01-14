 DNOTICIAS.PT
Madeira

Laurissilva mantém 98% da floresta natural em excelente estado de conservação

Relatório do 3.º Inventário Florestal da Região Autónoma da Madeira foi apresentado esta tarde

Especialista Francisco Castro Rego apresentou. esta tarde, os dados do relatório
Especialista Francisco Castro Rego apresentou. esta tarde, os dados do relatório

O Relatório do 3.º Inventário Florestal da Região Autónoma da Madeira (IFRAM3) revela que a floresta Laurissilva ocupa 16.440 hectares na Madeira, representando 98% da floresta natural da região e mantendo 100% das parcelas em bom estado fitossanitário.

É na ilha da Madeira que se concentra 99% desta área florestal, enquanto Porto Santo apresenta apenas 419 hectares, predominantemente revestidos de pinheiro-de-alepo.

A floresta natural representa 44% da área total florestal. Esta é uma componente estratégica do património natural insular, caracterizada pela presença dominante da Laurissilva, complementada pela floresta ripícola (2%).

No que concerne aos dados da floresta cultivada, o eucalipto domina amplamente com 52% dos hectares, seguindo-se as acácias e o pinheiro-bravo. As restantes espécies ocupam menores extensões: outras resinosas (1.126 ha), outras folhosas (883 ha) e castanheiro (594 ha).

A análise das parcelas de campo revelou densidades florestais variáveis conforme o tipo de floresta. Por exemplo, a Laurissilva apresenta a maior densidade, com 758 árvores/hectare, seguida do pinheiro-bravo em composição mista dominante (671 árv/ha) e outras folhosas (639 árv/ha). Os eucaliptos apresentam densidades menores: puro com 316 árv/ha e misto dominante com 330 árv/ha. A estrutura dos povoamentos mostra predominância de composições mistas dominantes, exceto nas outras resinosas, onde 88% dos povoamentos são puros.

No que concerne à vitalidade das florestas, os dados apresentados indicam resultados positivos. A Laurissilva e os urzais arbóreos registam 100% das parcelas em estado 'Bom' reflectindo excelente condição fitossanitária. O eucalipto misto dominante atinge 84% em bom estado, com eucalipto puro em 81%.

Todavia, surgem preocupações específicas: o eucalipto puro apresenta 35% de árvores mortas, o pinheiro-bravo puro regista 22% em estado “Mau” e 12% dos eucaliptos mistos dominantes apresentam indícios de deslizamentos de terra.

Uma das inovações do IFRAM3 foi a introdução da análise detalhada da estrutura vertical da vegetação.

Desenvolvido com base em fotografias aéreas de 2018, 2019 e 2023 e trabalho de campo em 2025, o IFRAM3 atualiza dados essenciais sobre uso do solo, estrutura, produção e condição da floresta.

O inventário foi financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência da RAM, no âmbito do projecto 'Digitalizar Florestas 4.0' e do subprojecto de inteligência artificial para apoio ao inventário florestal, e realizado pela VIAMAPA – Serviços de Topografia, S.A.

Foram combinadas metodologias de 'deep learning' e análise manual, incluindo cartografia detalhada das principais espécies cultivadas, como o eucalipto, as acácias e o pinheiro-bravo.

O IFRAM3 consolida informação crucial para a gestão sustentável do património florestal da Madeira, permitindo monitorizar a biodiversidade e planear políticas públicas adaptadas às alterações climáticas.

Coube ao especialista Francisco Castro Rego apresentar os dados, esta tarde, na Casa Museu Frederico de Freitas.


0
 Comentários