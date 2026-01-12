Carro incendiou-se em Santa Quitéria
Uma viatura incendiou-se, no final desta manhã, no Caminho de Santa Quitéria, em Santo António, causando algum alarme entre quem se encontrava na zona.
Para o local foram de imediato mobilizados os Bombeiros Sapadores do Funchal, com um total de 11 operacionais apoiados por três viaturas.
O fogo foi rapidamente controlado e extinto, não havendo registo de feridos.
O carro ficou totalmente destruído.
