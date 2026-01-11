Conheça os onzes do Nacional - Santa Clara

Nacional e Santa Clara mede forças a partir das 15h30 no Estádio da Madeira em jogo referente à 16.ª jornada da I Liga e que encerra a primeira volta do campeonato.

Para esta partida o técnico alvinegro, Tiago Margarido procedeu a uma alteração no onze, em relação ao último jogo diante do Vitória de Guimarães. Assim sendo o treinador dos madeirenses fez entrar Pablo para o lugar de Daniel Júnior.

A equipa nacionalista irá alinhar com: Kaique, João Aurélio, Léo Santos, Zé Vítor, José Gomes, Migueal Baeza, Matheus Dias, Liziero, Pablo, Paulinho Bóia e Chuchu Ramirez.

Quanto aos açorianos do Santa Clara, o treinador Vasco Matos apresenta o seguinte onze: Gabriel Batista, Sidney Lima, Luís Rocha, Henrique Silva, Lucas Soares, Serginho, Djé Tavares, Paulo Victor, Gustavo Klismahn, Vinícius Lopes, e Gabriel Silva.

De referir que o Nacional e Santa Clara somam os mesmos pontos no campeonato, 16, e ocupam o 13.º e 14.º lugares respectivamente.

Para esta partida o árbitro nomeado foi Fábio Veríssimo de Leiria.