Treinador quer transformar "crescimento" do Santa Clara em pontos

O treinador Vasco Matos disse hoje que pretende transformar o crescimento do Santa Clara em pontos na I Liga de futebol e elogiou o Nacional, adversário no jogo da 16.ª jornada, no domingo.

"É um jogo importante. Queremos sempre ganhar o próximo jogo. Este é o nosso intuito, a nossa ideia. É para isso que estamos a trabalhar. Em função daquilo que tem sido as nossas exibições e daquilo que temos vindo a construir, agora é transformar isso em pontos", afirmou Vasco Matos.

O treinador falava na sala de imprensa do Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao terreno do Nacional, a contar para a partida em atraso da 16.ª jornada do campeonato.

Vasco Matos destacou a evolução das exibições do Santa Clara e prometeu uma equipa com vontade de vencer o próximo encontro, numa altura em que açorianos e madeirenses estão com o mesmo número de pontos na classificação (16).

"Olhamos para os jogos da nossa equipa e vemos crescimento. Agora é transformar isso em pontos", reforçou.

O treinador elogiou o adversário, que disse ser uma equipa "competente", com "boas dinâmicas" e "jogadores com capacidade de execução boa".

"O Nacional é uma excelente equipa, com bons jogadores. Uma equipa bem trabalhada e bem orientada. É um dérbi, é um jogo especial também. Obviamente que queremos muito vencer", vincou.

O Santa Clara vem de uma derrota para o campeonato com o FC Porto por 1-0, enquanto o Nacional perdeu por 2-1 com o Vitória de Guimarães no jogo da 17.ª jornada.

Vasco Matos apelou à coragem dos jogadores para a formação açoriana conseguir conquistar os três pontos na Madeira.

"A nossa abordagem tem de ser muito segura, muito dentro do planeamento, mas com coragem. Temos de ser uma equipa corajosa e com a nossa identidade. Acreditamos que podemos vencer o jogo".

Quando questionado, o treinador enalteceu o regresso de Klismahn (que terminou o empréstimo aos japoneses do Vissel Kobe) e admitiu que "pouco há acrescentar" ao plantel com o mercado de transferências.

"Pouco há acrescentar. Vamos ver o que pode acontecer. Estamos atentos. Temos de ser muito cirúrgicos naquilo que possamos fazer. Não podemos errar. A acontecer alguma coisa, tem de ser uma abordagem muito assertiva", realçou.

O Santa Clara, 14.º classificado com 16 pontos, vai defrontar o Nacional, 13.º também com 16, no domingo, às 15:30, no Estádio da Madeira, no Funchal, com arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.