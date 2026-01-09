 DNOTICIAS.PT
Viatura furtada em São Martinho já foi encontrada

Um automóvel Opel Corsa A comercial, de 1991, furtado na madrugada de segunda-feira, 5 de Janeiro, foi encontrado ontem em Santa Quitéria.

Viatura furtada em São Martinho

Um automóvel Opel Corsa A comercial, de 1991, foi furtado entre a noite de ontem e a madrugada desta segunda-feira, em São Martinho.

Segundo o proprietário, ainda não foi possível aferir se apresenta danos ou se está em falta algum pertence, mas irá proceder à recolha de impressões digitais.

