JPP justifica voto a favor do orçamento da Junta PSD/CDS de Santa Maria Maior

Os autarcas eleitos pelo JPP votaram a favor do Orçamento da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior para 2026, que é dirigida por um executivo PSD/CDS. Esta tarde, através de nota de imprensa, justificaram essa posição com a inclusão no referido documento orçamental de algumas das suas propostas, como os apoios às causas sociais e às condições de vida das famílias da freguesia e a concordância com a criação de um novo regulamento para um novo orçamento participativo mais abrangente.

“Não foi um cheque em branco. Foi uma decisão responsável, baseada no nosso compromisso de contribuir, de forma participada e democrática, para a melhoria das condições de vida das populações de Santa Maria Maior”, esclarecem os vogais do JPP Marco Freitas e Alfredo Gouveia.