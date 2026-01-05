Aires Santos ganha eleição para a comissão política do PSD na freguesia de Ponta Delgada

A lista encabeçada por Aires Santos venceu, hoje, as eleições para a Comissão Política do PSD na freguesia de Ponta Delgada, concelho de São Vicente.

Dos 38 militantes do núcleo, votaram 36 e a lista B, de Aires Santos, teve 23 votos, contra 12 da lista A, tendo sido registado um voto em branco.

A lista A, derrotada na votação de hoje, era apontada como sendo mais próxima do ex-presidente da Câmara de São Vicente, José António Garcês.