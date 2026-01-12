Padres recém-ordenados nomeados administradores paroquiais

O padre Marcos Rebelo, ordenado no passado dia 10 na Sé do Funchal, é o novo administrador paroquial de Santa Luzia.

A informação é avançada pela Diocese do Funchal, que adianta que a nomeação do novo sacerdote acontece devido à dispensa do cónego João Pita de Andrade da referida paróquia do Arciprestado do Funcha, por motivos de saúde.

O cónego Pita, de 79 anos, é pároco de Santa Luzia há muitos anos, tendo passado antes por diversas paróquias da Região. Foi ordenado em 1970.

Já o padre Diogo Sousa, ordenado também no mesmo dia, vai assumir a administração da Paróquia de São Martinho, liderada até agora pelo cónego Manuel Martins, que pediu dispensa também por questões de saúde. Manuel Martins tem 65 anos e já esteve à frente de várias paróquias, entre as quais a da Sé. Foi ordenado em 1992.

Juntamente com estas funções, o padre Diogo Sousa foi também nomeado capelão do Mosteiro de Nossa Senhora da Piedade da Caldeira, acumulando com as funções de assistente da Cáritas diocesana, que já desempenhava.

O Bispo D. Nuno Brás decidiu também nomear, hoje, o padre Marcos Paulo de Abreu Pinto como director do Secretariado da Pastoral Social, acumulando com todas as funções para as quais já foi anteriormente nomeado.