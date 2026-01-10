Igreja Católica da Madeira em festa com a ordenação de dois novos padres

A Igreja Católica da Madeira está em festa este sábado, 10 de Janeiro, com a ordenação de dois novos padres, passando a Diocese do Funchal a contar agora com um total de 64 sacerdotes ao serviço das comunidades da Região.

Diogo Sousa da Paróquia do Caniçal e Marcos Rebelo da Paróquia da Calheta receberam hoje o Sacramento da Ordem como presbítero por parte do Bispo da Diocese do Funchal D. Nuno Brás, numa cerimónia que teve lugar na Catedral da Sé.

Foto MP

Perante uma igreja repleta de fiéis e de sacerdotes, nesta que é a primeira ordenação do ano, D. Nuno Brás resumiu as tarefas pastorais dos ordenandos, exclamando que "a missão central de um padre ou de um Bispo outra não é senão a de ajudar aqueles que lhes são confiados a viverem plenamente esta vocação maior dada pelo próprio Deus a cada cristão e seu irmão, ajudando-o a mediar todas as consequências dos dons batismais que recebeu".

Foto MP

Somos servos da vocação de cada cristão, procurando que a cada um, quem quer que ele seja, que não falte nenhum dos dons da graça para poder chegar à santidade. É deste modo que servimos a Cristo e aos irmãos. Tudo o que fazemos e somos é por causa dos cristãos que nos estão confiados e da sua vocação à santidade. D. Nuno Brás

Foto MP

O Bispo do Funchal sublinhou que o sacerdócio é uma missão de entrega total a Deus e ao seu povo, alertando para os riscos do orgulho e da autossuficiência no exercício do ministério.

“Um padre não se pertence, pertence a Cristo e aos cristãos”, afirmou o Prelado, lembrando que a vocação sacerdotal implica disponibilidade permanente para servir o povo e ser presença de Deus no meio da sociedade. Na sua homilia, dirigiu palavras de encorajamento aos recém-ordenados, garantindo que não estarão sós na missão que agora assumem: “Não tenhais nunca dúvidas: Deus, que vos escolheu para serdes a sua presença no meio do povo e de toda a sociedade humana, jamais vos faltará."

D. Nuno Brás alertou para as tentações que podem surgir ao longo do caminho pastoral, em particular o orgulho e a autossuficiência. Segundo afirmou, estes perigos atingem com facilidade aqueles que, pela natureza do seu ministério, são vistos como referências na vida das comunidades. Por isso, pediu que Deus “afaste de vós toda a tentação de orgulho e de autossuficiência”.

Pedimos ao Senhor que afaste de vós toda a tentação de orgulho e de autossuficiência, tentações em que facilmente podem cair aqueles que, para bem todos, olham como a referência da vida na terra. D. Nuno Brás

Concluindo, o responsável diocesano apelou à abertura interior e à total disponibilidade dos novos sacerdotes para a acção divina e para o serviço dos fiéis: “Pedimos ao Senhor que abra as portas do vosso coração e vos torne completamente disponíveis para os dons da Sua graça e para o serviço dos cristãos.”

Antes e depois das habituais leituras sagradas, o Prelado apelou à "encarnação do Verbo [Deus] na nossa carne mortal", lembrando a importância do nascimento do Senhor "para a salvação do Mundo inteiro".

D. Nuno Brás destacou os três aspectos da ordenação dos padres mencionados pelo apóstolo Paulo na sua carta, começando pela "vocação comum e própria de todos, a vocação batismal", passando pelo "espírito de sabedoria da revelação, que os tornasse capaz de conhecer a Deus" e, finalmente, "a iluminação do coração que os capacitasse a ter sempre diante de si a esperança de que tinham sido chamados os tesouros de glória da herança, que lhes fora preparada".

"A vida cristã é, em primeiro lugar, o fruto de uma escolha por parte de Deus, uma vocação", disse o Bispo do Funchal, referindo-se às palavras de São Paulo, apontando que "todos os cristãos foram predestinados para serem santos, irrepreensíveis na caridade, vivendo constantemente na presença de Deus".

O padre Diogo Sousa celebrará a missa nova na Paróquia do Caniçal este domingo, 11 de Janeiro, às 16 horas. Já o padre Marcos Rebelo celebrará a missa nova na Paróquia da Calheta no domingo de 18 de Janeiro, às 16 horas.