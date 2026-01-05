93º Encontro dos ex-combatentes em Câmara de Lobos a 11 de Janeiro

O Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) continua a promover os seus encontros mensais, depois da realização do 92º encontro na Igreja Paroquial da Ponta Delgada, em São Vicente, no passado dia 7 de Dezembro de 2025.

O próximo realiza-se no dia 11 de Janeiro de 2026, na Igreja Paroquial de Câmara de Lobos.

O evento terá o seguinte programa: às 11 horas celebra-se missa na na Igreja Paroquial de Câmara de Lobos Ponta, seguida, às 11h45, de homenagem aos militares falecidos no Ultramar e após o regresso da missão, também na paróquia.

Às 13 horas realiza-se um almoço-convívio, com despesa partilhada por todos. As famílias são convidadas a participar.

Para facilitar a participação, estará disponível um autocarro com partidas em Machico às 08h30, Santa Cruz às 08h45 (Avenida do Mar, junto da GNR), e Câmara de Lobos às 09h15.

A organização assegura o cumprimento de todas as recomendações das autoridades de saúde (DGS) e do Governo Regional, garantindo a segurança do evento.

Os interessados em participar devem inscrever-se até 9 de Janeiro, através do telefone 968 041 678, para receber informações adicionais sobre o evento.