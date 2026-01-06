Novo Comandante da Zona Aérea da Madeira prevê reforço significativo de meios

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebeu esta terça-feira, 6 de Janeiro, no Palácio de São Lourenço, em audiência de cumprimentos de apresentação, o recém-nomeado Comandante da Zona Aérea da Madeira, Coronel Piloto Aviador Duarte Freitas.

Em nota emitida, o gabinete de Ireneu Cabral Barreto destaca que o novo Comandante da Zona Aérea da Madeira, que é natural a Madeira e que "possui um currículo notável enquanto piloto de aviões de combate", aproveitou a ocasião para evidenciar os investimentos que a Força Aérea prevê executar ao nível dos equipamentos aéreos, "os quais permitirão um reforço significativo de meios para o desenvolvimento da sua Missão nesta Região Autónoma".

No decurso do encontro, o Representante da República desejou ao novo Comandante as maiores felicidades no desempenho da função, salientando "a enorme importância que a Força Aérea tem assumido ao serviço da Comunidade, designadamente no esforço de defesa da Soberania Nacional, nas missões de busca e salvamento, e o fundamental apoio no transporte aéreo entre as ilhas do arquipélago, que tem permitido salvar muitas vidas e resolver tantas situações de emergência médica".