600 participantes no Madeira Orienteering Festival

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) informa que no âmbito o evento Madeira Orienteering Festival (MOF), que contará com 600 participantes, vão decorrer provas de orientação pedestres este fim-de-semana.

Através de uma publicação nas redes sociais refere que este sábado, 10 de Janeiro, vai decorrer uma prova no Fanal e no domingo na Ponta de São Lourenço.

" Durante a realização do evento, que contará com cerca de 600 participantes em cada um dos dias, prevê-se um acréscimo significativo do número de pessoas nas áreas descritas, pelo que agradecemos, desde já, a vossa melhor compreensão e colaboração", refere.

