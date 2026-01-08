Já está disponível a nova plataforma para acesso ao Subsídio de Mobilidade

A nova plataforma electrónica para acesso ao subsídio social de mobilidade nas viagens entre as regiões autónomas e o continente já está disponível.

Ontem, e tendo em conta que o acesso à plataforma será efectuado "exclusivamente através do Autenticação.gov", o Governo recomendou que "os beneficiários solicitem ou recuperem a sua Chave Móvel Digital, ou em alternativa utilizem os códigos de acesso disponibilizados com o Cartão de Cidadão".

O Gestor de Identidades (IAM) é um sistema único de identificação. autenticação e gestão de acessos a diversas soluções informáticas disponibilizadas pela Administração Pública Portuguesa. O seu acesso pode ser realizado de diferentes formas, dependendo do sistema informático que o invoca, seja via Autenticação.GOV, através de credenciais institucionais e/ou credenciais de e-mail e palavra-chave.