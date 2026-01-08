'Queen Victoria' na Madeira com quase 1.900 passageiros

O navio de cruzeiros 'Queen Victoria' atracou hoje, pelas 8h00, no Porto do Funchal, na única escala desta quinta-feira, trazendo 2.841 pessoas (1.890 passageiros e 951 tripulantes) para passar o dia na ilha da Madeira.

O navio da companhia Cunard, subsidiária da Carnival Corporation & plc, de acordo com uma nota da APRAM, "está no início de uma viagem de 35 dias que o vai levar até às Caraíbas e voltar para Southampton, no Reino Unido, onde começou este cruzeiro no passado domingo. O Funchal, onde é agenciado pela Blatas, é a primeira escala desta viagem, que prossegue às 17h30, com a saída do navio em direção aos Barbados", ou seja em viagem transatlântica.

"Até ao final do cruzeiro, previsto para 8 de Fevereiro, o 'Queen Victoria' vai visitar a ilha de Santa Lucia, Granada, as ilhas Granadinas, as Antilhas Holandesas, Dominica, Antígua, Port Zante e Açores (Ponta Delgada)", antes do regresso ao ponto de partida.

Apesar de ser a única escala do dia, no Funchal, o navio que fez a sua viagem inaugural a 11 de Dezembro de 2007 e a 28 de Dezembro desse ano fez a primeira escala no Porto do Funchal, "vai ter a companhia do mega-iate 'Halo', agenciado pela Whielmsen. Chegou à Madeira no fim-de-semana, vindo de Poole, no Reino Unido, e segue viagem sexta-feira".

Refira-se que "amanhã, é a vez do 'Spirit of Discovery', que vai ficar até sábado no Terminal Norte (Cais 6) do Porto do Funchal", acrescenta a Administração dos Portos da Madeira.