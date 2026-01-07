PS quer limite de mandatos para todos os membros dos órgãos de gestão das escolas

Sancha Campanella concorda com a necessidade de alterar o regime de gestão das escolas e apoia grande parte do diploma do JPP, mas defende que a limitação de mandatos não se deve limitar aos presidentes mas, sim, a todos os membros dos órgãos.

A deputada socialista também considera importante manter uma componente lectiva - pelo menos uma turma - aos docentes que integram os órgãos directivos.

Sancha Campanella acredita que a limitação de mandatos é uma forma de assegurar a democracia e a transparência nos cargos de gestão.