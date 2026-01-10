Congresso Regional do PS consagra liderança de Célia Pessegueiro

O PS-Madeira inicia hoje o seu XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira. O encontro reúne cerca de 300 delegados eleitos, além de membros por inerência e convidados, e marca a eleição e a consagração de Célia Pessegueiro como presidente do partido, após as eleições internas de 13 de Dezembro, nas quais obteve 98,78% dos votos.

De acordo com a nota enviada às redacções, "este é, assim, o arranque de um novo ciclo no PS-Madeira, pela primeira vez com uma mulher na liderança, apostada em unir o Partido e reafirmá-lo enquanto alternativa séria de governação na Região, com soluções que vão ao encontro dos problemas e anseios de todos os madeirenses e porto-santenses."

Durante os trabalhos serão debatidas e votadas a moção de estratégia global da presidente, sob o mote 'Agir para Construir Futuro', bem como 12 moções sectoriais apresentadas por diferentes dirigentes e militantes, incidindo em áreas como igualdade, trabalho, saúde, juventude, democracia, organização interna e governação regional.

Lê-se, ainda que "a líder socialista está focada em voltar a colocar o PS-Madeira num ciclo de crescimento, com um trabalho que envolverá todas as estructuras do Partido, a começar pelas bases, com o intuito de actrair novos militantes, simpatizantes e a sociedade civil, envolvendo todos num projecto comum que tem como objectivo construir uma alternativa de futuro para transformar a Região."

Os trabalhos têm início no sábado, às 09 horas, com a credenciação dos delegados. A sessão de abertura está marcada para as 10h45 e contará com intervenções do presidente do Congresso, o eurodeputado Sérgio Gonçalves, e de Bernardo Martins, que abordará os 50 anos da Autonomia da Madeira, num ano em que se assinala também o cinquentenário das primeiras eleições legislativas regionais.

Ainda durante a manhã de sábado será apresentado o relatório de actividades dos órgãos cessantes, por Paulo Cafôfo. Da parte da tarde, Célia Pessegueiro apresentará a moção de estratégia global, seguindo-se o debate e a votação.

A sessão de encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira realiza-se amanhã, às 12h30, com intervenções da presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, e do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Madeira Orienteering Festival 2026, no Largo da Achada/Camacha

- 9h00 - Acção de Limpeza Ambiental entre Nómadas Digitais e Locais, na Praia Formosa

- 11h00 - Ordenações Sacerdotes ( Diogo Sousa e Marcos Rebelo), pelo bispo D. Nuno Brás, na Sé Catedral do Funchal

- 15h00 - Ribeira Brava - AD Camacha, do Campeonato de Portugal, no Estádio Municipal da Ribeira Brava

- 15h00 - Juventude - Feirense, do Campeonato Nacional da II Divisão de sub-19, no Campo Adelino Rodrigues

- 15h00 - Madeira SAD - Almeida Garret, do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino, no Pavilhão do Funchal

- 16h00 - Associação Madeirense de Automobilismo e Karting - Entrega de Prémios da AMAK, no Auditório da Escola Básica Dr. Horácio Bento Gouveia

- 16h00 às 19h00 - Faixa 13 faz Gravação Video Clip do Tema "Vou Beber uma Poncha"

Serra de Água, na Taberna da Poncha - Serra de Água

- 16h00 - Núcleo da Madeira de apoio da candidatura de António Filipe à Presidência da República realiza iniciativa de campanha eleitoral, no Largo das Courelas - Santo António

- 17h30 - CS Madeira - Gil Eanes, do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol feminino, no Pavilhão da Bartolomeu Perestrelo

- 18h00 - OCM - Concerto do Quarteto de Cordas "Atlântico", integrado na Temporada 2025/2026, na Capela Princesa D. Maria Amélia (Hospício)

- 20h00 às 00h30 - XII.ª Edição do Evento 'Cantar as Janeiras 2026', Mercado Municipal do Estreito de Câmara de Lobos

CURIOSIDADES:

- Dia de São Agatão;

- Este é o décimo dia do ano. Faltam 356 dias para o termo de 2026.

EFEMÉRIDES:

1863 -- Abre ao público a ferrovia subterrânea entre Farringdon Street e Bishop's Road, Paddington, Londres, Inglaterra.

1871 - Nasce o jornalista e politico republicano António França Borges, fundador do jornal O Mundo.

1889 - A França estabelece o protetorado sobre a Costa do Marfim.

1911 - Começa a greve dos ferroviários portugueses.

1920 -- Entra em vigor o Pacto da Sociedade das Nações em simultâneo com o Tratado de Paz de Versailles. Afonso Costa é o primeiro representante português na organização.

1921 - Começam, no Supremo Tribunal de Leipzig, Alemanha, os julgamentos de crimes de guerra do conflito de 1914-1918.

1922 - Nasce, em Lisboa, o musicólogo, historiador e matemático João de Freitas Branco.

1925 - Morre, aos 37 anos, o poeta, política e historiador António Maria de Sousa Sardinha, António Sardinha. Foi diretor do diário A Monarquia, colaborou no quinzenário A Farça e na revista Lusitânia.

1928 - Lev Davidovich Bronshtein, Leon Trotsky, é enviado para o exílio pelo Governo soviético.

1929 - Tintin e o cão Milou, de Georges Prosper Remi, Hergé, aparecem pela primeira vez no Le Petit Vingtième, suplemento infantil do jornal católico belga Le Vingtième Siècle.

1945 -- TAP inicia voos experimentais (até dia 15) para o Sal, em Cabo Verde, que ligam Lisboa, Casablanca, Cabo Juby (na costa sudoeste de Marrocos) e Port Étienne (atual Nouakchott, Mauritânia), antes de aterrar na ilha cabo-verdiana.

1946 - A primeira sessão da Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU), acontece no Hall Central de Londres, em Westminster, Inglaterra.

- É estabelecido o primeiro contacto com a Lua, através de radar, a partir do Laboratório Evans, nos Estados Unidos.

1967 -- Toma posse o republicano Edward W. Brooke, do Massachusetts, o primeiro senador negro eleito nos Estados Unidos da América.

1968 - A sonda lunar não tripulada da agência espacial norte-americana NASA, Surveyor 7, pousa na Lua, na região das terras altas lunares.

1969 - A Suécia é o primeiro país da Europa ocidental a estabelecer relações diplomáticas com o Vietname do Norte.

1976 - Começa a publicação do matutino O Diário.

1978 -- Morre, aos 50 anos, o fadista, cantor romantico e ator Manuel Augusto Martins Tristão da Silva.

1979 -- Morre, com 80 anos, o professor João Ferreira Marques, investigador científico e destacado antifascista.

1980 - Vicente Reis é eleito presidente da Fretilin e Presidente da República Democrática de Timor-Leste, sucedendo a Nicolau Lobato, morto em combate em 1978.

1986 -- Morre, com 84 anos, o poeta e jornalista checoslovaco Jaroslav Seifert, Prémio Nobel da Literatura em 1984. Em janeiro de 1977, foi um dos primeiros a assinar uma petição, a Carta 77, elaborada para protestar contra o governo do líder tcheco Gustav Husak.

1990 - O Governo chinês levanta a lei marcial, que vigorava em Pequim desde 20 de maio de 1989.

1992 -- O Presidente da República, Mário Soares, debate a questão de Timor-Leste com o novo secretário-geral das Nações Unidas (ONU), Butros-Ghali.

1996 - O rei Hussein, da Jordânia, efetua a primeira visita oficial de um chefe de Estado árabe a Telavive, Israel.

2000 -- O presidente da empresa norte-americana Celera Genomics, que detém os dados da sequência do chamado 'manual de instruções do homem', Craig Venter, anuncia que a quase totalidade do genoma humano, pelo menos 90 por cento, está decifrada.

2002 -- Começa, no Tribunal da Boa-Hora, em Lisboa, o julgamento do ex-presidente do Benfica João Vale e Azevedo, no caso relacionado com a transferência do guarda-redes russo Sergei Ovchinnikov e com a compra do iate "Lucky Me".

2003 -- Morre, aos 59 anos, João Amaral, ex-deputado do Partido Comunista Português, presidente da Assembleia Municipal de Lisboa.

- A Coreia do Norte anuncia a saída do Tratado de Não Proliferação Nuclear.

2007 - O governo sudanês e os dirigentes dos grupos rebeldes, Movimento Justiça e Igualdade e a outra facção do SLM, de Darfur alcançam um acordo de cessar-fogo.

- O líder sandinista Daniel Ortega toma posse como Presidente da Nicarágua.

- Morre, com 94 anos, Carlo Ponti, produtor de cinema italiano, marido da atriz Sofia Loren. Produziu filmes como "Doutor Jivago", de David Lean, e "A Estrada", de Federico Fellini.

- Morre, aos 50 anos, Miguel Valdés Tamayo. Líder da organização ilegal Hermanos Fraternales por la Dignidad, foi condenado a 15 anos de cadeia num julgamento sumário de 75 dissidentes durante a Primavera de 2003.

2008 - O primeiro-ministro, José Sócrates, anuncia a decisão preliminar de escolher Alcochete como a localização do novo aeroporto internacional de Lisboa. A construção do aeroporto em Alcochete é 260 milhões de euros mais barato do que se fosse na Ota, de acordo com o estudo comparativo do Laboratório Nacional de Engenharia Civil.

2009 -- Morre, aos 69 anos, José Rodrigues da Silva, historiador e jornalista, editor do Jornal de Letras, Artes e Ideias.

- Morre, com 56 anos, José Timóteo, operário metalúrgico e membro do Comité Central do Partido Comunista Português.

2010 - O social-democrata Ivo Josipovic é eleito Presidente da Croácia.

2011 -- José Mourinho é eleito pela FIFA - Federação Internacional de Futebol, o melhor treinador do Mundo de 2010. José Mourinho vence Vicente Del Bosque, o seu principal rival na corrida pelo prémio, e o catalão Pep Guardiola.

2014 - O ministro-adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Poiares Maduro, anuncia que o Governo vai transferir todas as competências que detém sobre a RTP para o novo conselho geral independente, com exceção da tutela financeira.

2015 -- Morre, aos 92 anos, Francesco Rosi, realizador italiano neorrealista, autor de "O Caso Mattei" e premiado no Festival de Veneza de 1972. Em 2009, foi homenageado com o Urso de Ouro honorário, pelo conjunto da obra, no Festival de Berlim, e em 2012, recebeu o Leão de Ouro do Festival de Veneza, também pela sua carreira.

2016 - O Sporting conquista a primeira edição da Taça da Liga de futsal, ao vencer, na final, o Fundão por 2-0, numa prova que se realizou no Pavilhão Dr. Salvador Machado, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

- Morre, aos 69 anos, David Robert Jones, David Bowie, cantor, compositor, ator e produtor musical britânico.

2017 - O Conselho da FIFA - Federação Internacional de Futebol, órgão que substituiu o Comité Executivo, aprova, por unanimidade, o alargamento da fase final do Mundial de futebol, a partir de 2026, de 32 para 48 seleções, distribuídas por 16 grupos de três equipas.

- Morre, aos 105 anos, Clare Hollingworth repórter de guerra britânica, foi a primeira a noticiar a invasão da Polónia pela Alemanha, em 1939.

- Morre, aos 82 anos, Roman Herzog, antigo Presidente da Alemanha que promoveu a reforma económica da Alemanha nos anos 1990 e insistiu na importância de lembrar o Holocausto.

2018 - O Presidente angolano, João Lourenço, exonera a administração do Fundo Soberano de Angola, presidida por José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente José Eduardo dos Santos, e nomeia Carlos Alberto Lopes para liderar a instituição.

- O internacional português Ricardo Filipe da Silva Duarte Braga, Ricardinho, 32 anos, é eleito pelo Futsal Planet, que tem a chancela da FIFA - Federação Internacional de Futebol, o melhor jogador de futsal do mundo pela quinta vez, um recorde, e quarta consecutiva.

- Morre, aos 67 anos, "Fast" Eddie Clarke, guitarrista britânico que integrou os Motörhead.

2019 - Nicolás Maduro toma posse para um novo mandato (2019-2025) como Presidente da Venezuela, na sequência das contestadas eleições antecipadas de 20 de maio de 2018.

2020 - As autoridades chinesas identificam o agente causador das pneumonias como um tipo novo de coronavírus, que foi isolado em sete doentes.

- Morre, aos 92 anos, António Gervásio, histórico dirigente comunista, deputado à Assembleia Constituinte, em 1975, e depois à Assembleia da República.

- Morre, aos 79 anos, Qabus bin Said, sultão de Omã, que reinava o país há quase 50 anos.

2021 -- Morre, aos 68 anos, Hubert Auriol, antigo piloto etíope, vencedor e organizador do Rali Dakar.

2022 - O instrutor dos Comandos Ricardo Rodrigues é condenado a três anos de prisão com pena suspensa, segundo o acórdão do Tribunal Criminal de Lisboa relativo à morte dos recrutas Dylan da Silva e Hugo Abreu, em 2016. O tribunal condena ainda Pedro Fernandes a dois anos e três meses de prisão e Lenate Inácio a dois anos, ambos com pena suspensa.

2023 - O presidente da Câmara de Espinho, Miguel Reis, é detido pela Polícia Judiciária, no âmbito de uma investigação por diversos crimes económicos alegadamente cometidos no licenciamento de obras.

- Morre, com 78 anos, Jeff Beck, músico britânico, guitarrista da banda Yardbirds, premiado com vários prémios Grammy e em 2011 eleito, pela revista norte-americana Rolling Stones, o quinto melhor guitarrista da história.

- Morre, com 81 anos, George Cardinal Pell, cardeal australiano, ex-ministro das Finanças do Vaticano.

- Morre, aos 82 anos, Constantino II, o último rei da Grécia. Descendente da família real Schleswig-Holstein-Glücksburg, primo do rei Carlos III de Inglaterra e padrinho do príncipe William.

2025 -- Morre, aos 84 nos, Ângela Ribeiro, atriz de teatro e televisão.

