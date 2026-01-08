PS-Madeira realiza o XXIII Congresso Regional para eleger órgãos e definir estratégia política

O PS-Madeira realiza este fim de semana, nos dias 10 e 11 de Janeiro, o seu XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira. O encontro reúne cerca de 300 delegados eleitos, além de membros por inerência e convidados, e marca a eleição e a consagração de Célia Pessegueiro como presidente do partido, após as eleições internas de 13 de Dezembro, nas quais obteve 98,78% dos votos.

De acordo com a nota enviada às redacções, "este é, assim, o arranque de um novo ciclo no PS-Madeira, pela primeira vez com uma mulher na liderança, apostada em unir o Partido e reafirmá-lo enquanto alternativa séria de governação na Região, com soluções que vão ao encontro dos problemas e anseios de todos os madeirenses e porto-santenses."

Durante os trabalhos serão debatidas e votadas a moção de estratégia global da presidente, sob o mote 'Agir para Construir Futuro', bem como 12 moções sectoriais apresentadas por diferentes dirigentes e militantes, incidindo em áreas como igualdade, trabalho, saúde, juventude, democracia, organização interna e governação regional.

Lê-se, ainda que "a líder socialista está focada em voltar a colocar o PS-Madeira num ciclo de crescimento, com um trabalho que envolverá todas as estructuras do Partido, a começar pelas bases, com o intuito de actrair novos militantes, simpatizantes e a sociedade civil, envolvendo todos num projecto comum que tem como objectivo construir uma alternativa de futuro para transformar a Região."

Os trabalhos têm início no sábado, às 09 horas, com a credenciação dos delegados. A sessão de abertura está marcada para as 10h45 e contará com intervenções do presidente do Congresso, o eurodeputado Sérgio Gonçalves, e de Bernardo Martins, que abordará os 50 anos da Autonomia da Madeira, num ano em que se assinala também o cinquentenário das primeiras eleições legislativas regionais.

Ainda durante a manhã de sábado será apresentado o relatório de actividades dos órgãos cessantes, por Paulo Cafôfo. Da parte da tarde, Célia Pessegueiro apresentará a moção de estratégia global, seguindo-se o debate e a votação.

A sessão de encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira realiza-se no domingo, às 12h30, com intervenções da presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, e do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.