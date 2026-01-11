Carneiro critica Governo e exalta nova liderança do PS-Madeira

O secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro, manifestou este domingo “muita confiança no futuro” do PS-Madeira, à chegada ao Centro de Congressos para a sessão de encerramento do 23.º Congresso Regional dos socialistas madeirenses, destacando a eleição de Célia Pessegueiro como nova líder regional.

Segundo Carneiro, Célia Pessegueiro tem “provas dadas desde muito jovem na vida cívica”, sublinhando o seu percurso como dirigente da Juventude Socialista na Madeira, onde foi a primeira mulher a liderar a estrutura, e como autarca. “Foi uma presidente de câmara exemplar, conquistou a autarquia e deu provas de um grande serviço de entrega ao compromisso com a vida pública e com o serviço público”, afirmou, considerando que a sua liderança representa “uma esperança para todos os socialistas portugueses”.

O líder do PS rejeitou leituras alarmistas sobre uma eventual fragmentação do partido na região, lembrando que os partidos democráticos são, por natureza, plurais. “É bom que haja vozes críticas, porque esse é o sal da democracia”, afirmou, contrapondo essa realidade aos partidos “monolíticos e autoritários”, onde a divergência é silenciada.

José Luís Carneiro aproveitou ainda a ocasião para criticar duramente o Governo da República, acusando-o de uma “das maiores manifestações de insensibilidade política” dos últimos 50 anos da autonomia regional, a propósito das alterações ao subsídio de mobilidade. Para o secretário-geral do PS, a tentativa de mudar o regime constitui uma discriminação negativa dos cidadãos das regiões autónomas face aos do continente. “Tratar portugueses de forma diferente é inaceitável e merece o nosso mais profundo repúdio”, concluiu.