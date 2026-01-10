“Vaticino que Célia Pessegueiro será a primeira mulher presidente do Governo Regional”

Miguel Luís da Fonseca, antigo candidato à liderança do PS-Madeira, interveio no congresso do partido, apontando para o futuro e criticando a governação da Direita na região. “Todos os governos da Direita liderados pelo PSD foram prejuízo para a Madeira”, afirmou, recordando os 50 anos de hegemonia laranja no arquipélago.

O dirigente defendeu que o PS deve exigir mais Autonomia, mas de forma articulada com uma revisão constitucional ampla. “O PS Nacional e Regional tem que impor uma revisão absoluta e total”, sublinhou.

Miguel Luís da Fonseca denunciou também discriminações praticadas onde o PS governa na região. “Castiga-se populações por optarem por uma alternativa ao PSD”, criticou, num momento em que a sala apresentava várias ausências, cenário que foi igualmente assinalado por outros oradores como Gonçalo Velho, que apelou diversas vezes aos presentes para ocuparem os seus lugares.

Sobre o JPP, afirmou: “Não confundamos o JPP com o populismo da ultra-direita. O JPP não se apresenta nem de direita nem de esquerda. É um populismo neutro.” Para ele, o congresso marcou o início de uma nova fase: “O dia 10 de Janeiro de 2026 vai ser lembrado como a arrancada da construção de uma verdadeira alternativa.”