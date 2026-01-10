Carneiro pede ao PS "entrega e compromisso" para garantir Seguro na 2.ª volta

O secretário-geral do PS pediu hoje aos socialistas "empenhamento, entrega e compromisso" para garantir a passagem de António José Seguro à segunda volta das presidenciais, elogiando a proposta de um pacto para a saúde apresentada pelo candidato.

José Luís Carneiro, que já tinha estado com António José Seguro no primeiro dia oficial de campanha, voltou hoje a juntar-se à caravana do candidato presidencial apoiado pelo PS e, pela primeira vez, teve uma intervenção no púlpito.

O líder do PS elogiou a proposta do candidato presidencial para um pacto para a saúde, que disse ver "com muito bons olhos, uma medida na qual António José Seguro tem insistido ao longo de toda a sua candidatura.

"Quero pedir-vos um especial empenhamento, entrega, compromisso nestes oito dias de campanha para garantirmos a passagem de António José Seguro à segunda volta e termos um Presidente da República que honre o legado de Mário Soares e Jorge Sampaio", pediu, na reta final da sua intervenção.

Neste apelo à mobilização, Carneiro disse que o PS está com Seguro para que ele seja o "Presidente da República de todos os portugueses e de todas as portuguesas".

"Este grande partido decidiu apoiar a candidatura de António José Seguro, ele não é um candidato partidário, mas tem o apoio de todo o PS na sua candidatura", assegurou.

O líder do PS elogiou o "equilíbrio e o bom senso" de Seguro.

"O perfil humano e cívico de Seguro dá-nos essas garantias da defesa da Constituição", defendeu ainda.

Para Carneiro, há quem divida a sociedade, mas a candidatura de Seguro "procura criar um campo comum da democracia, dos humanistas, dos sociais-democratas, dos democratas-cristãos".