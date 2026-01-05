Projecto da UMa distinguido em congresso mundial

O trabalho desenvolvido no âmbito do projecto 'BioMask', liderado pelo professor Shujoy Chakraborty, da Universidade da Madeira (UMa), foi distinguido com o prémio Best Paper Award no track Circular – Sustainable Design, no congresso mundial IASDR 2025, que decorreu em Taipei, entre 2 e 5 de Dezembro de 2025.

O artigo premiado, intitulado 'Insights on Designing a Novel 99% Biodegradable BioMask through Interdisciplinary Applied Research', apresentou os principais resultados do projecto BioMask, financiado por fundos FEDER através do programa ProCiência Madeira 14-20 e desenvolvido entre 2022 e 2023 por uma equipa multidisciplinar de várias instituições de ensino superior.

De acordo com a nota, para além do professor Shujoy Chakraborty, integraram a equipa da Universidade da Madeira a professora Rosa Henriques de Gouveia, presidente da Faculdade de Ciências da Vida e docente do Ciclo Básico do Mestrado Integrado em Medicina, e a professora Marta Ornelas, directora do mesmo ciclo de estudos.

Participaram, ainda, Harshit Jain, doutorando do Departamento de Design do IIT Delhi, Dirk Loyens, do Instituto Politécnico do Porto, e Jeremy Aston, da ESAD – IDEA.

O trabalho destacou-se pela "abordagem interdisciplinar aplicada ao desenvolvimento de uma máscara com 99% de biodegradabilidade, alinhada com os princípios da economia circular e do design sustentável", lê-se na nota.

Este congresso mundial, IASDR, é promovido pela Associação Internacional de Sociedades de Investigação em Design e reúne algumas das principais organizações científicas da área a nível mundial, incluindo a Design Research Society, o Chinese Institute of Design, a Japanese Society for the Science of Design e a Korean Society for Design Science.

A edição de 2025 foi organizada pelo Taiwan Design Research Institute, sob o tema “Design Next”.