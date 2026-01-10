Célia Pessegueiro apresenta moção no Congresso do PS-Madeira

Após a pausa para almoço, os trabalhos são retomados com a intervenção de Célia Pessegueiro, que apresenta a moção de estratégia global, seguindo-se o respectivo debate e votação.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira, reunindo cerca de 300 delegados eleitos, além de membros por inerência e convidados. O encontro consagra Célia Pessegueiro como presidente do Partido, após as eleições internas de 13 de Dezembro, nas quais obteve 98,78% dos votos.

Sob o mote ‘Agir para Construir Futuro’, a moção de estratégia global da nova líder socialista define as linhas orientadoras de um novo ciclo político no PS-Madeira, o primeiro com uma mulher na liderança, apostado na união interna e na afirmação do Partido como alternativa credível de governação na Região.

Ao longo do Congresso serão ainda debatidas e votadas 12 moções sectoriais apresentadas por dirigentes e militantes, incidindo em áreas como igualdade, trabalho, saúde, juventude, democracia, organização interna e governação regional.

Durante a manhã, os trabalhos ficaram marcados pelas intervenções do presidente do Congresso, o eurodeputado Sérgio Gonçalves, de Bernardo Martins, que abordou os 50 anos da Autonomia da Madeira, e pela apresentação do relatório de actividades dos órgãos cessantes, por Paulo Cafôfo.

A sessão de encerramento do XXIII Congresso Regional do PS-Madeira está marcada para este domingo, ao início da tarde, com intervenções de Célia Pessegueiro e do secretário-geral do Partido Socialista, José Luís Carneiro.