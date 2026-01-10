“Orgulho em vencer com a bandeira do PS”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e da concelhia local do PS, Olavo Câmara, manifestou o “orgulho de ter vencido a Câmara do Porto Moniz com a bandeira do PS”, numa intervenção em que deixou uma mensagem de confiança na governação autárquica socialista.

Referindo-se às autarquias lideradas pelo Partido, o autarca afirmou que “com certeza nós iremos governar bem”, defendendo que o trabalho desenvolvido no poder local deve ser assumido sem receios. Nesse sentido, deixou recados internos claros, apelando a que o PS não “esconda os autarcas”, sublinhando a importância de dar visibilidade ao trabalho realizado no terreno.

Numa intervenção marcada por um tom firme, Olavo Câmara “falou grosso”, mas sem excessos, ao contrário do pai, Emanuel Câmara, cuja intervenção anterior ultrapassou largamente o tempo limite. Ainda assim, o autarca do Porto Moniz excedeu apenas alguns segundos o tempo que lhe estava destinado.

O PS-Madeira realiza hoje e amanhã o XXIII Congresso Regional, no Centro de Congressos da Madeira.