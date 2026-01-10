“Apoiem António José Seguro nas próximas três semanas”

Victor Freitas usou a sua intervenção para prestar homenagem aos presidentes de câmara socialistas presentes, agradecendo “a alegria que nos deram pela sua vitória”, com palavras dirigidas a Hugo Marques e Olavo Câmara. O dirigente sublinhou que o sucesso autárquico deve ser reconhecido e valorizado no seio do Partido.

Num tom mobilizador, Victor Freitas afirmou que não iria falar de um futuro a dois ou quatro anos, mas apenas de “um futuro de três semanas”, numa referência directa à recta final da campanha presidencial. Recordando um momento vivido no mesmo palco, em 2014, destacou o percurso de António José Seguro, hoje candidato a Presidente da República, e pediu apoio activo à campanha, tanto na qualidade de director de campanha como em nome da candidatura.

O dirigente apelou a que todos façam campanha por António José Seguro, sublinhando que é o único candidato presente em todas as freguesias e concelhos da Região, da Madeira ao Porto Santo. Para Victor Freitas, essa presença demonstra que “não há regiões dispensadas” e revela a forma como o candidato olha para a Madeira e para os madeirenses.

Alertando para o contexto político nacional, criticou a agenda da Direita e avisou que propostas lesivas dos direitos dos trabalhadores estão apenas temporariamente escondidas, aguardando o desfecho eleitoral. Defendeu que só com um Presidente da República como António José Seguro será possível travar “a euforia da Direita” e proteger o mundo do trabalho.

Victor Freitas sublinhou a importância de levar as eleições presidenciais à segunda volta, apelando ao voto útil e dirigindo-se também a eleitores que apoiaram outras forças políticas nas últimas eleições regionais, nomeadamente o JPP. Considerou essencial eleger um Presidente da República moderado, capaz de unir uma sociedade polarizada e de promover o diálogo.

Na parte final da intervenção, deixou uma palavra de confiança à nova presidente do PS-Madeira, afirmando conhecer bem o percurso de Célia Pessegueiro e não ter dúvidas das suas capacidades para conduzir o Partido rumo à governação da Região.