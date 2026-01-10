O madeirense Carlos Pereira, deputado à Assembleia da República pelo Círculo de Setúbal, centrou a sua intervenção em três mensagens principais e uma informação, abordando a situação da Madeira e o papel do PS na defesa dos madeirenses.

O deputado começou por felicitar os presidentes de câmara socialistas presentes, incluindo Hugo Marques e Olavo Câmara, e reforçou a importância do crescimento do PS na Região, destacando a presença de Célia Pessegueiro no congresso como símbolo desse empenho.

Pereira criticou duramente o Governo da República pelo que considerou “um ataque sério à continuidade territorial”, denunciando o Subsídio Social de Mobilidade como uma medida para “infernizar a vida dos madeirenses”. Relembrou ainda os oito anos de governação socialista e acusou a actual administração de incompetência, sublinhando que o PS garantirá a defesa dos interesses da Madeira.

O deputado dirigiu ainda uma mensagem ao presidente do Governo Regional, criticando a falta de reacção face às pressões políticas de Lisboa e afirmando que é essencial um governo que compreenda e defenda os madeirenses em todas as situações.

Por fim, Carlos Pereira dirigiu-se à nova presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, destacando a importância do congresso como momento de mobilização, confiança e definição de um novo rumo para o Partido. Sublinhou que o projecto do PS deve estar alinhado com os anseios e necessidades dos madeirenses, evitando repetir erros do passado e defendendo a construção de soluções políticas que garantam a vitória do Partido nas próximas eleições regionais.

No final, reforçou a sua ligação à Madeira: “Nunca me vou auto-excluir do PS-Madeira. Os socialistas da Madeira podem contar comigo e, Célia, podes contar comigo. Vamos ganhar a Madeira.”