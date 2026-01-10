Sérgio Gonçalves diz que PS com Célia Pessegueiro mostra-se "alternativa consistente e credível"

O presidente do Congresso Regional do PS-Madeira, Sérgio Gonçalves, demonstrou orgulho por o PS ter a primeira mulher presidente, Célia Pessegueiro, ela que já havia sido a primeira mulher líder da JS-Madeira e eleita presidente de uma câmara municipal na Região.

Na sua intervenção no Congresso do PS-M, Sérgio Gonçalves afirmou que, sob a liderança de Célia Pessegueiro, o PS "mostra-se uma alternativa consistente e credível perante todos os madeirenses". Além disso, salientou que ver um PS fiel aos seus princípios e valores e a cumprir e concretizar aquilo que defende é sinónimo de confiança e de esperança.

O socialista disse que este congresso marca o início de um novo ciclo, acrescentando que, nesta caminhada, é fundamental mobilizar e ouvir as pessoas e construir um projeto com soluções. “O PS tem de ser portador de esperança e progresso, para ter uma sociedade mais justa e solidária”, referiu, finalizando que o caminho e o destino do partido é mudar a Madeira para melhor.