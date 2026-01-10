Cafôfo considera que divergências são legítimas mas que não se pode aceitar sabotagem
Paulo Cafôfo afirmou, hoje, que sai da liderança, mas não sai do combate. Numa análise ao período da sua liderança do PS considerou que as divergências são legítimas, mas o que não se pode aceitar é “a sabotagem, os franco-atiradores de bastidores, as críticas cobardes de quem não dá a cara, não se candidata, não assume riscos, mas dispara todos os dias contra o próprio partido”.
“Assim não se constrói nada, assim apenas se enfraquece o PS e se fortalece quem nos quer ver pequenos”, afirmou na sua intervenção no XXIII Congresso Regional do PS-M, que decorre no Centro de Congressos da Madeira.
Na apresentação do relatório de atividades da direção anterior, o líder cessante dos socialistas madeirenses referiu que conclui este ciclo, mas não encerra nenhum compromisso, nem o futuro. “Quando a luta pela Madeira, pelos madeirenses e pelo PS nos corre no sangue, não há despedidas. Há responsabilidade, há novos começos e novos caminhos que se constroem com a mesma dedicação de sempre”, disse.
Paulo Cafôfo liderou o partido entre Dezembro de 2023 e Dezembro de 2025, período que classificou como o "mais frenético e instável da nossa história recente", uma vez que contou com duas eleições para a Assembleia Regional, duas para a Assembleia da República, todas antecipadas, três atos eleitorais para a liderança do PS-Madeira, a eleição de dois secretários-gerais do PS, eleições para as concelhias e eleições europeias e autárquicas. Um período em que, disse, não existiram condições mínimas de estabilidade, que qualquer liderança precisa para consolidar um projeto político.
O socialista disse que, num contexto difícil, de mar agitado e ventos contrários, “fica claro que liderar não é apenas ocupar um lugar, mas aguentar o barco, manter o rumo, assumir responsabilidades e não largar o leme”, assim como saber quando passar o testemunho, mantendo sempre o mesmo compromisso.
Na sua abordagem à conjuntura atual, marcada pelo crescimento dos partidos populistas, Cafôfo considerou que a estratégia do PS-Madeira tem de assentar na coragem de dizer a verdade, na proximidade com as pessoas e na defesa intransigente da democracia e da Autonomia. “Combatemos o populismo com políticas públicas que resolvem problemas concretos, com justiça social, com transparência e com respeito pelas instituições. É no contacto directo com a população, na escuta activa e na credibilidade das nossas propostas que se desmontam discursos fáceis e soluções ilusórias”, expressou.
Paulo Cafôfo reforçou que sai da liderança com a consciência tranquila de que deu tudo o que tinha, que não se escondeu nos momentos difíceis e não abandonou o leme nas tempestades, garantindo que continua aqui, “não como obstáculo, mas como militante disponível, leal e comprometido com o futuro do PS-Madeira e lado a lado com a nova liderança de Célia Pessegueiro”.