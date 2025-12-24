Miguel Albuquerque deseja Boas Festas e destaca crescimento económico da Madeira

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, dirigiu-se esta quarta-feira aos madeirenses e porto-santenses com uma mensagem de Natal publicada no Facebook. No vídeo, faz um balanço do ano de 2025 e sublinha os resultados económicos e sociais alcançados pela Região.

“Madeirenses e porto-santenses, nesta época de Natal quero agradecer a todos vós o caminho que, em conjunto, percorremos neste ano maravilhoso”, começou por afirmar, destacando o crescimento económico da Madeira e o baixo nível de desemprego, sem esquecer a gestão das contas públicas e da dívida da Região.

“Fomos a Região que mais cresceu economicamente no País, aquela que tem menos desemprego e que é, neste momento, um exemplo a nível da gestão das contas públicas e da dívida pública”, evidenciou, apontando que a Madeira está a crescer acima da média nacional e que este progresso é fruto do esforço colectivo de famílias, trabalhadores, empresas, investidores e empreendedores.

“Estamos a crescer acima da média nacional. O PIB da Região já é superior, mais de 109% acima da média nacional. Este é um sucesso de todos nós: das famílias, dos trabalhadores, das empresas, dos investidores e dos empreendedores”, anotou.

Quero manter esta tranquilidade e este horizonte de esperança para o futuro. É nesse sentido que aproveito este dia para desejar a todos vós e às vossas famílias um Santo Natal, com saúde e alegria, e um próspero ano de 2026. Muito obrigado por tudo aquilo que realizaram este ano. Aproveito também para endereçar um grande abraço à nossa diáspora, às nossas comunidades, que estão sempre presentes na nossa alma e no nosso coração. Miguel Albuquerque

Mensagem aos militantes do PSD-Madeira

Miguel Albuquerque publicou ainda um segundo vídeo, dirigido aos militantes do PSD-Madeira, onde destacou os êxitos eleitorais do partido ao longo de 2025.

“Minhas caras e meus caros companheiros, este foi um ano fantástico para a Madeira e para o nosso PSD”, sublinhou, para depois elencar as três vitórias políticas obtidas no ano.

Vencemos as eleições regionais e constituímos um Governo estável para um horizonte temporal de quatro anos; vencemos as eleições nacionais antecipadas com uma grande maioria aqui na Madeira; e ganhámos as eleições autárquicas, assegurando a liderança da maioria das câmaras municipais da Região e das juntas de freguesia. Miguel Albuquerque

O líder dos social-democratas na Madeira agradeceu ainda o empenho dos militantes e associou estes resultados ao período de prosperidade que a Madeira está a atravessar.

“Graças ao vosso esforço, à vossa dedicação, ao vosso empenho, à vossa coerência e à vossa luta, vencemos três eleições cruciais para o futuro da Madeira e para o futuro do nosso partido (...) foi graças ao vosso trabalho e graças ao vosso empenho que obtivemos estas três vitórias essenciais neste ano de 2025. Quero desejar a todos um feliz Ano Novo, um bom Natal, passado com as vossas famílias, dizendo-vos que a Madeira deve a todos vós este novo período de prosperidade que está a atravessar.”