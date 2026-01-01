Oito minutos de 'Encontro Apaixonado'

"Um Encontro Apaixonado da Madeira com o Mundo" foi o tema do espetcáculo de fogo-de-artifício que assinalou a passagem de ano no Funchal, hoje ensombrado pelo mau tempo, mas ainda assim cheio de brilho e com milhares a assistir.

Mesmo com um aviso amarelo para chuva e vento em vigor, o fogo encheu de cores o céu da capital madeirense durante oito minutos, lançado a partir de 58 postos localizados no anfiteatro, na avenida marginal e em embarcações ao largo na baía, num total de 22 toneladas de material pirotécnico e 97 mil disparos.

Como habitualmente, milhares de madeirenses e turistas assistiram ao espectáculo da passagem de ano, um dos maiores cartazes da região, espalhados por diversos pontos do anfiteatro, em miradouros, praças, jardins e casas particulares, num momento com algum vento, mas sem chuva.

Após o lançamento do fogo-de-artifício, as pessoas regressaram às suas casas, unidades hoteleiras ou outros locais seguros, evitando a permanência em zonas expostas e deslocações desnecessárias durante a noite.