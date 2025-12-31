Vários países já entraram em 2026

O novo ano já chegou a grande parte do mundo.

Kiribati, no Pacífico, foi o primeiro a saudar o Ano novo quando ainda eram 10h00 da manhã em Portugal Continental. Seguiu-se a Nova Zelândia e depois o tradicional fogo-de-artifício fez-se notar em Sydney, na Austrália, bem como nas Filipinas, Taiwan e China, entre outros países.

Por toda a Ásia a festa fez-se com fogo, mas esse momento não se realizou em Hong Kong , em solidariedade com o incêndio de grandes dimensões em Novembro que matou pelo menos 161 pessoas.