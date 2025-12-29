Porto Santo tem como grande desafio para 2026 “executar”

O presidente da Câmara Municipal do Porto Santo mostra-se empenhado para que 2026 seja, para a ilha dourada, um ano para “executar”.

Com um orçamento previsto de quase 20 milhões de euros, o autarca social-democrata reconhecer esperar “um ano desafiante”, já que “ao fim de quatro anos conseguimos potenciar o orçamento municipal com um crescimento de cerca de 80%”.

“A Câmara Municipal nunca teve problemas de liquidez”, reforça, apressando-se a apontar que “isso também não significa que tenha excesso”, notando o trabalho desenvolvido nos últimos anos, nomeadamente ao nível dos comunitários, o que permitirá um investimento na habitação e na recuperação de património.

Como grande desígnio Nuno Batista coloca a execução dos projectos traçados. “Foi isso que nas eleições passadas pedi às pessoas que permitissem e nos dessem a confiança, para poder executar o que foi o projeto que foi lançado durante estes quatro anos” e disse já estar a trabalhar nas questões relacionadas com a habitação, que considera prioritárias. Com soluções previstas já no próximo ano.

Recuperação do património

Outra aposta passa pela recuperação de património. O autarca dá como exemplo o Miradouro da Lombas ou o Jardim do Infante, cujas empreitadas serão lançadas no próximo ano. Junta a isso a recuperação dos balneários municipais, o acesso à praia do Ribeiro Salgado. Para tal muito deverá contribuir a taxa turística, “para assim as pessoas notarem o retorno dessa receita que passamos agora a ter, e que em 2026 será o primeiro ano em que podemos executar”, disse.

A qualidade de vida da população residente é outros dos aspectos destacados. Nesse âmbito, Nuno Batista disse ao DIÁRIO notou o crescimento económico dos últimos anos, apontando como constante a luta contra a dupla insuladirade, algo que entende não poder abrandar no próximo ano. Mas, acima de tudo, o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo deseja "saúde para todas aas famílias", solicitando a todos "empenho total" de tidis oaea kecae oir diante o projecto iniciado no mandado anterior.