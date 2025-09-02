Chega associa aumento de violações à "imigração descontrolada”

O deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, associou esta terça-feira, 2 de Setembro, o aumento do número de violadores detidos em Portugal à "imigração descontrolada”.

Em nota emitida, o parlamentar alerta para os dados da Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, que revelam que "os reclusos condenados por crimes de violação nos 49 estabelecimentos prisionais portugueses passaram de 131 para 196, um aumento de quase 50%".

O deputado madeirense recorda ainda as declarações do presidente da Associação Sindical das Chefias do Corpo dos Guardas Prisionais, de Hermínio Barradas, que, no início de Agosto, alertou publicamente para "a manipulação estatística das nacionalidades" e declarou que "muitos dos reclusos condenados por violação são portugueses do SEF e da AIMA”.

Perante o cenário descrito, Francisco Gomes acusa o Governo e o Presidente da República "de fecharem os olhos a uma realidade que é uma ameaça à segurança pública e à estabilidade social do país".

Escancaramos o país a gente que não respeita a nossa cultura, não quer se integrar e não quer trabalhar. Vem para Portugal para viver à custa de subsídios e cometer crimes hediondos. Este aumento de violadores é prova disso e não vamos deixar passar! Francisco Gomes

O parlamentar do Chega responsabiliza os governos do PS e do PSD por criarem "um país vulnerável à criminalidade organizada". Para o deputado, ao aumento da criminalidade sexual soma-se "o crescimento de fenómenos ligados a máfias indostânicas e a redes sul-americanas, incluindo o Primeiro Comando da Capital", que, segundo o parlamentar, já operam em território nacional.