1.ª acção de reciclagem e avaliação de árbitros e observadores de futebol da época 2025/2026

Decorreu, este sábado, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, a 1.ª Acção de Reciclagem e Avaliação (ARA) para Árbitros e Observadores de Futebol da época 2025/2026. O encontro reuniu mais de uma centena de árbitros e observadores filiados na Associação de Futebol da Madeira (AFM).

A sessão contou com a presença de diversas entidades ligadas à arbitragem e ao desporto, nomeadamente o presidente do Conselho de Arbitragem da AFM, Roberto Santos, o presidente da AFM, Rui Coelho e ainda o presidente da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF), José Borges.

No âmbito do programa, para além da componente avaliativa teórica, decorreram vários momentos formativos direccionados para o desenvolvimento técnico e humano dos árbitros e observadores. Entre as intervenções, destacaram-se as do coordenador da Comissão de Apoio Técnico, Prof. Rui Marcelo, do árbitro da 1.ª categoria nacional, Anzhony Rodrigues, e do psicólogo Dr. Sérgio Santos, que abordou a importância da preparação mental para o desempenho desportivo.

A iniciativa contou ainda com a participação de representantes do NAFRAM (Núcleo de Árbitros de Futebol da Região Autónoma da Madeira) e da ATARAM (Associação de Técnicos de Arbitragem de Futebol da Madeira).

Aproveitando a ocasião, foram entregues, aos 30 novos árbitros da AFM, os respetivos diplomas da conclusão teórica do curso de árbitros, kits de arbitragem compostos por apito, moeda e cartões oferecidos pela APAF, bem como o equipamento oficial de árbitro, disponibilizado com o apoio da Federação Portuguesa de Futebol.

Este evento teve como principais objectivos aferir os conhecimentos teóricos dos árbitros e observadores, mas também o de reforçar a importância da formação contínua, num esforço conjunto para a valorização e crescimento da arbitragem regional.