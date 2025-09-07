Nova Direita aponta que ainda há quem aguarde por receber pagamento das mesas de voto

A Nova Direita denunciou, hoje, através de comunicado, que ainda existem pessoas a aguardar o pagamento por terem estado nas mesas de votos nas últimas eleições.

"Já estamos a chegar às novas eleições e os partidos irão ter muita dificuldade em ter pessoas para colocar nas mesas de voto, visto que os pagamentos não são realizados assim que termina o acto eleitoral", indica Paulo Azevedo.

O coordenador regional do Nova Direita lamenta ainda que quem vá para as mesas de voto fique "o dia inteiro sem direito a uma água e uma peça de fruta pelo menos".

"Deixo uma chamada de atenção à Câmara Municipal do Funchal para podermos ter mais pessoas de todas as cores políticas e não só do PSD. Têm que tratar os membros todos por igual", aponta.

