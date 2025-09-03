Nova Direita alerta para abandono de percursos pedestres, lixo acumulado e trilhos danificados

O coordenador regional da Nova Direita, Paulo Azevedo, apelou hoje ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público que acompanhem a situação dos novos serviços do Instituto das Florestas (IFCN).

No seguimento de uma visita à Vereda do Ribeiro Frio, Paulo Azevedo diz ter constatado a ausência dos funcionários contratados para cobrar bilhetes a quem queira realizar o dito percurso pedestre, alegadamente por falta de condições de trabalho.

"Estes profissionais não têm fardamento e muito menos um abrigo para se proteger do frio e do sereno", expõe o dirigente partidário, após um contacto com guias de montanha no local.

Apesar das receitas já arrecadadas, os guias criticam o abandono dos percursos, o lixo acumulado e os trilhos danificados, denuncia Paulo Azevedo em comunicado de imprensa.

A Nova Direita questiona ainda o destino do dinheiro cobrado e alerta que o projecto poderá ser entregue a interesses privados.

"Este projeto começou como uma experiência. Se resultar vão entregar aos amigos para ser explorado. Não tenho dúvidas que irá render muito dinheiro a quem ficar com este negócio", observa Paulo Azevedo.