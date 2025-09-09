JPP garante ter soluções para o "inferno do trânsito" no Funchal

Fátima Aveiro garante que o JPP tem soluções para o "inferno do trânsito" na cidade do Funchal. A candidata à Câmara Municipal esteve, esta manhã, junto à Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, para acompanhar e perceber as dificuldades das famílias no regresso às rotinas, numa semana também de regresso de muitos trabalhadores às suas actividades.

A cabeça-de-lista aponta que a autarquia continuar a revelar incapacidade para apresentar soluções e alternativas. Após conversas com os condutores, ficou patente que “a situação piorou muito” nos últimos anos. Aliás, Fátima Aveiro cita um estudo da TomTom, realizado em 387 cidades mundiais e publicado em Março de 2024, que coloca o Funchal na liderança das cidades da Península Ibérica onde se perde mais horas no trânsito.

“Depois de muitas promessas e compromissos de quem liderou a Câmara, nos últimos quatro anos, a coligação PSD/CDS, ficou claro que as medidas anunciadas não passaram de palavras ocas”, afirmou Fátima Aveiro. “Os problemas de mobilidade e trânsito são hoje uma profunda preocupação e têm de ser uma prioridade absoluta nos próximos quatro anos. Se essa responsabilidade for entregue ao JPP, acreditem, será um assunto para ser resolvido.”

A mobilidade é, para o JPP, um dos eixos centrais de transformação do Funchal, com medidas que devem permitir maior fluidez do trânsito, segurança para peões e transportes públicos mais eficientes e acessíveis. Contudo, tem de existir também uma aposta clara em modelos alternativos, rápidos e ecológicos, como a mobilidade vertical.

Assinalando o regresso de milhares de jovens às aulas, Fátima Aveiro desejou “um excelente e profícuo ano escolar para todas as crianças e jovens” e estabeleceu um paralelo com a iniciativa política que desenvolveu, lembrando que “na educação, no que formos capazes de transmitir às futuras gerações, reside o futuro de uma cidade melhor, mais justa e mais inclusiva”, referindo: “Acreditamos que as novas gerações são a maior força de transformação e serão catalisadoras da mudança que queremos concretizar já no presente, ao construir um Funchal humanizado, próspero, empreendedor e inovador.”

Assevera a candidata que caso o JPP mereça a confiança dos funchalenses para liderar os destinos da Câmara Municipal, o apoio às famílias será uma prioridade diária, com medidas concretas de “mais e melhor segurança nas escolas, a inclusão de uma rede de transportes escolares, o reforço dos apoios sociais que promovam uma comunidade verdadeiramente inclusiva, garantir que as crianças e os jovens tenham acesso aos mesmos direitos, apoios e condições para a sua formação e educação”.