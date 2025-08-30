JPP concorre a todas as Juntas de Freguesia no Funchal

O Juntos pelo Povo (JPP) revelou, hoje, os cabeças-de-lista às 10 Juntas de Freguesia do concelho do Funchal.

Fátima Aveiro, candidata do JPP à presidência da câmara municipal, afirmou que a lista do partido “é motivo de orgulho”, sublinhando “o sentido de missão" dos candidatos e a "proximidade às populações”.

É um orgulho candidatar-nos a todas as Juntas de Freguesia do concelho do Funchal. O JPP apresenta um projeto sério, uma verdadeira alternativa em que os funchalenses podem confiar para transformar o Funchal a partir do dia 13 de Outubro Fátima Aveiro, JPP

Sobre os elementos da lista disse destacou o facto de serem “pessoas que se disponibilizam para o serviço público com o objectivo de fazer mais e melhor por todos os funchalenses, e não apenas por alguns”, disse.

A candidata destacou também “a qualidade profissional e humana” dos candidatos do JPP aos diferentes órgãos autárquicos como “a grande diferença” face às restantes forças políticas. Segundo frisou, “9 dos 15 membros que integram a lista à vereação são independentes”.

Os candidatos:

Pelo Imaculado Coração de Maria, o JPP candidata Lúcia Carolina de Caires. Licenciada em Enfermagem e em Educação Musical, actualmente exerce funções num internamento de cirurgia e dá aulas em part-time.

José Eduardo Abreu, é o cabeça-de-lista pelo Monte. Tem 42 anos, é natural da freguesia e exerce a profissão de estafeta.

Marco Andrade, candidato por Santa Luzia, é licenciado em Bioquímica e possui uma pós-graduação em Bioquímica Aplicada. Frequentou ainda um CTeSP em Agricultura Biológica e outro em Sistemas Eletrónicos e Instalações Elétricas, realizando atualmente serviços como freelancer em tecnologias audiovisuais.

Marco Nuno Freitas, cabeça-de-lista por Santa Maria Maior, é empresário, foi tesoureiro da Junta de Freguesia entre 2013 e 2021 e também deputado municipal.

Já José Manuel de Sousa, candidato por Santo António, iniciou a sua carreira na Armada Portuguesa em 1977 e integrou a Polícia Marítima em 1982. Militante do partido desde a sua fundação, fez parte do grupo de cidadãos que aderiu ao Movimento Cívico que esteve na génese do mesmo.

Orlando Quintal, cabeça-de-lista por São Gonçalo, tem formação académica em Contabilidade, com especialização em POC Público há 30 anos. Após experiência no setor privado, exerce agora funções no setor público, sendo responsável pelo departamento contabilístico do Polo Científico e Tecnológico da RAM. Conta ainda com experiência na gestão de orçamentos autárquicos.

José Castanha, candidato do JPP em São Martinho, integrou a coligação 'Confiança', que dirigiu a Junta de Freguesia entre 2013 e 2021. Participou na organização de diversos eventos e dinamizou várias atividades culturais e sociais.

Por São Pedro, a aposta do JPP recai em Álvaro Martins. O candidato possui duas licenciaturas nas áreas do Desporto e da Educação Física. É professor e treinador há mais de duas décadas, além de militante do JPP e membro da Concelhia do Funchal desde a sua génese.

Em São Roque, a candidata é Sara Xavier, que trabalha na área da saúde, dedicando-se à transcrição de relatórios de exames de diagnóstico por imagem, e frequenta actualmente a licenciatura em Enfermagem. A cabeça-de-lista participou numa missão de voluntariado num orfanato em Luanda, reforçando o seu compromisso com o apoio a pessoas vulneráveis e a humanização dos cuidados.

Catarina Silveira, candidata pela Sé, é licenciada em Biologia Marinha pela Universidade do Algarve e professora de Ciências Naturais. Formada em Gestão de Projetos e Comunicação Política, estagiou na Estação de Biologia Marinha do Funchal.

A governação da Câmara do Funchal que o JPP se propõe concretizar representa uma verdadeira mudança, autónoma e sem submissão a lógicas do passado que pararam o concelho(...). Essa governação estará focada apenas nas pessoas e nas suas necessidades, e não em servir de trampolim para a Quinta Vigia Fátima Aveiro, JPP

No que diz respeito às prioridades para o futuro, a cabeça-de-lista à Câmara do Funchal vincou que o JPP “abraçou esta candidatura para trabalhar por uma mudança real, para ajudar a resolver o grave problema da habitação, o elevado custo de vida, colocar a economia a funcionar para todos sem protecionismos e construir uma cidade com espaços públicos cuidados e valorizados”.