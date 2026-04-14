Israel e Líbano acordam início de negociações directas de paz

Israel e Líbano concordaram hoje iniciar conversações diretas para uma paz duradoura, após uma primeira reunião em Washington entre representantes dos dois países, informou o Departamento de Estado norte-americano.

Segundo um comunicado divulgado pelo Departamento de Estado norte-americano no final do encontro entre os embaixadores em Washington de Israel, Yechiel Leiter, e do Líbano, Nada Hamadeh Moawad, "as partes concordaram iniciar negociações diretas em data e local a acordar mutuamente".

A diplomacia de Washington saudou as "discussões produtivas" dos dois lados sobre "os passos a tomar para iniciar negociações diretas entre Israel e o Líbano", onde decorre há mais de um mês uma ofensiva militar israelita contra o grupo xiita libanês pró-iraniano Hezbollah, que não foi convidado para a reunião.

Antes das primeiras conversações em mais de 30 anos entre Israel e Líbano, que não têm relações diplomáticas, o líder do Hezbollah, Naim Qassem, exigiu na segunda-feira o cancelamento do encontro, defendendo que este diálogo constitui uma capitulação de Beirute.

No comunicado, o Departamento de Estado faz uma referência a um eventual cessar-fogo, observando apenas que qualquer acordo "deve ser alcançado entre os dois governos, com a intermediação dos Estados Unidos, e não através de qualquer via paralela" em alusão às conversações sobre o conflito no Irão, aliado do Hezbollah.