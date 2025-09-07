Chega questiona quem fiscaliza os entulhos depositados na ribeira do Faial

A candidatura do Chega à Câmara Municipal de Santana denuncia o vazadouro de terras que está a ocorrer na Ribeira do Faial e questiona quem é responsável pela fiscalização do mesmo. "Esta acção irresponsável representa um atentado ao meio ambiente, à segurança das populações e ao equilíbrio dos ecossistemas locais, e continua a avançar impunemente", considera Neuza Rodrigues.

A cabeça-de-lista critica a Câmara Municipal de Santana, a Inspeção do Ambiente e a Guarda Nacional Republicana que, através do SEPNA, têm a competência para intervir. "Além disso, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entidade regional responsável pela conservação da natureza, das áreas protegidas e da paisagem, também tem papel a desempenhar nestas situações. A sua missão inclui coordenar a protecção dos ecossistemas e garantir que acções como esta são travadas em nome do interesse público", indica.

O partido alerta para o agravamento do risco dada a aproximação da época de chuvas, pois "o material entulhado pode ser arrastado com força, causar inundações, danificar infraestruturas, contaminar cursos de água e pôr vidas em perigo.

"Este comportamento é não apenas ilegal, mas moralmente repugnante. A Ribeira do Faial não pode ser transformada num depósito de terra", atira Neuza Rodrigues. "Quem governa para as populações deve agir com urgência e transparência. O Chega exige acções imediatas; não vamos permitir que Santana seja vítima do descuido e da inércia das autoridades", indica a cabeça-de-lista.

"A população de Santana merece respostas claras e garantias de segurança", diz a candidata. "O Chega exige a intervenção imediata das autoridades competentes — Câmara, SEPNA, Inspeção do Ambiente e IFCN — para parar esta degradação ambiental e responsabilizar os responsáveis", conclui.