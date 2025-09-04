Luís Freire quer "postura séria e ambiciosa" na estreia como selecionador sub-21

O selecionador português de futebol de sub-21, Luís Freire, prometeu hoje uma "postura séria e ambiciosa" da equipa lusa na sua estreia, para derrotar o Azerbaijão, na abertura do Grupo B da qualificação para o Europeu de 2027.

Sucessor de Rui Jorge, responsável pela equipa das 'quinas' de sub-21 entre novembro de 2010 e julho de 2025, o treinador, de 39 anos, assumiu o "orgulho muito grande" por orientar o primeiro jogo em competições de seleções na sexta-feira, em Barcelos, um "sonho para qualquer profissional", e vincou que a equipa, além de ganhar, quer "começar a construir coisas para o futuro".

"O adversário tem as suas 'armas', mas estamos a pensar no que queremos ser no futuro. Neste estágio, pensamos em ganhar e em construir coisas para o futuro. Estamos identificados com o adversário, mas muito focados no nosso jogo para termos um Portugal com ideias e com uma postura séria e ambiciosa para ganharmos", disse, na antevisão ao desafio marcado para as 19:30.

O 'timoneiro' dos sub-21 lusos crê que a reação às perdas da bola, a rapidez das recuperações e a capacidade de aumentar o ritmo são atributos necessários para uma entrada vitoriosa na fase de apuramento, perante um adversário que joga com cinco defesas, quatro médios e um avançado.

"Tem três jogadores rápidos na frente. É uma equipa que nem sempre procura pressionar. Poderá fechar-se. Vamos ter de ter intensidade. Vamos ter de circular rápido a bola e de ter paciência para abrir espaços", admitiu.

Luís Freire adiantou também que o grupo está preparado para jogar em dois sistemas táticos, sem revelar quais, e que "é inegociável" os jogadores portugueses apresentarem-se com "um grande espírito de grupo" e darem "o máximo nos jogos", mostrando-se "fortes mentalmente".

Convencido de que a sua principal missão é ajudar os jogadores a tornarem-se "as 'estrelas' que podem levar Portugal mais longe", o selecionador mostrou-se agradado com o trabalho dos 24 elementos convocados para "um estágio denso", que começou, na segunda-feira, em Braga.

Esse estágio, cujo programa inclui a preparação para a visita à Escócia, na terça-feira, está a ser "muito produtivo" na transmissão de ideias relativas a dinâmicas de jogo e de grupo, com os atletas a exibirem "uma motivação grande" em representar Portugal, com "muita aplicação" nos treinos", acrescentou.

Habituado a trabalhar em clubes desde que começou a treinar seniores, numa carreira que inclui experiências na I Liga, no Nacional, no Rio Ave e no Vitória de Guimarães, o selecionador realçou que há "mais tempo" para aplicar princípios de jogo num clube, mas prometeu que os sub-21 lusos vão "crescer ao longo do tempo", com "identidade e princípios".

Luís Freire endereçou ainda as condolências às famílias das vítimas do "trágico acidente" em Lisboa, ocorrido na quarta-feira, na sequência do descarrilamento do elevador da Glória, às 18:04, que causou 16 mortes e três dezenas de feridos.

A seleção sub-21 portuguesa recebe a congénere do Azerbaijão no seu primeiro encontro para o Grupo B da fase de qualificação para o Euro2027, organizado pela Albânia e pela Sérvia, na sexta-feira, a partir das 19:30, no Estádio Cidade de Barcelos, com arbitragem de Konstantinos Fellas, do Chipre.