Chega quer classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista internacional
O grupo parlamentar do Chega anunciou que deu entrada de um projecto de resolução na Assembleia da República que recomenda formalmente ao Governo da República a classificação do Cartel de los Soles como organização terrorista internacional.
Na proposta apresentada, o Chega recorda que "este cartel nasceu na Venezuela e mantém fortes ligações ao governo de Nicolás Maduro, envolvendo altos responsáveis políticos e militares na rede de narcotráfico".
Para o partido, "é evidente que esta estrutura não se limita ao tráfico de droga, mas actua já na lógica do terrorismo internacional, desestabilizando países, financiando violência armada e corroendo as instituições democráticas".
A acção criminosa do cartel tem tido impacto direto em Portugal e na Europa, com toneladas de cocaína a entrarem pela Península Ibérica, em especial por portos nacionais. Esta ameaça exige uma resposta firme e imediata do Estado português, em articulação com os parceiros internacionais, para que seja cortada a ligação entre o crime organizado e o regime venezuelano. Chega
Em nota emitida, o deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, sublinha que este projecto não é apenas uma iniciativa legislativa, mas uma afirmação de princípios. O parlamentar defende que o Chega assume "de forma clara a defesa da liberdade dos povos e recusa que Portugal fique indiferente a regimes ditatoriais e criminosos que utilizam o narcotráfico como arma política".
Para o deputado, a luta contra o Cartel de los Soles é "inseparável da luta pela libertação da Venezuela", que vive sob a opressão de uma ditadura socialista que nega direitos fundamentais e destrói qualquer perspectiva de democracia.
O Chega está comprometido com a libertação do povo da Venezuela. Não aceitaremos que uma ditadura socialista, sustentada pelo narcotráfico e pela violência, continue a subjugar milhões de cidadãos. A Europa e Portugal não podem fechar os olhos à realidade: o Cartel de los Soles é terrorismo e tem de ser tratado como tal! Francisco Gomes
O parlamentar acrescenta que o projecto deve servir também como "teste de coerência" para todas as forças políticas com assento na Assembleia da República, classificando como "inaceitável" que alguns partidos de esquerda continuem a adoptar uma postura "ambígua perante um regime ditatorial, fechando os olhos às suas ligações criminosas".
Chega de cumplicidades envergonhadas com uma ditadura criminosa. Esperamos que todos os partidos, sem exceção, aprovem este projeto por unanimidade. A defesa da liberdade, da democracia e da soberania dos povos não pode ter meias-tintas! Francisco Gomes