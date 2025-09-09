Chega quer classificar o Cartel de los Soles como organização terrorista internacional

O grupo parlamentar do Chega anunciou que deu entrada de um projecto de resolução na Assembleia da República que recomenda formalmente ao Governo da República a classificação do Cartel de los Soles como organização terrorista internacional.

Na proposta apresentada, o Chega recorda que "este cartel nasceu na Venezuela e mantém fortes ligações ao governo de Nicolás Maduro, envolvendo altos responsáveis políticos e militares na rede de narcotráfico".

Para o partido, "é evidente que esta estrutura não se limita ao tráfico de droga, mas actua já na lógica do terrorismo internacional, desestabilizando países, financiando violência armada e corroendo as instituições democráticas".

A acção criminosa do cartel tem tido impacto direto em Portugal e na Europa, com toneladas de cocaína a entrarem pela Península Ibérica, em especial por portos nacionais. Esta ameaça exige uma resposta firme e imediata do Estado português, em articulação com os parceiros internacionais, para que seja cortada a ligação entre o crime organizado e o regime venezuelano. Chega

Em nota emitida, o deputado do Chega eleito pelo círculo eleitoral da Madeira à Assembleia da República, Francisco Gomes, sublinha que este projecto não é apenas uma iniciativa legislativa, mas uma afirmação de princípios. O parlamentar defende que o Chega assume "de forma clara a defesa da liberdade dos povos e recusa que Portugal fique indiferente a regimes ditatoriais e criminosos que utilizam o narcotráfico como arma política".

Para o deputado, a luta contra o Cartel de los Soles é "inseparável da luta pela libertação da Venezuela", que vive sob a opressão de uma ditadura socialista que nega direitos fundamentais e destrói qualquer perspectiva de democracia.

O Chega está comprometido com a libertação do povo da Venezuela. Não aceitaremos que uma ditadura socialista, sustentada pelo narcotráfico e pela violência, continue a subjugar milhões de cidadãos. A Europa e Portugal não podem fechar os olhos à realidade: o Cartel de los Soles é terrorismo e tem de ser tratado como tal! Francisco Gomes

O parlamentar acrescenta que o projecto deve servir também como "teste de coerência" para todas as forças políticas com assento na Assembleia da República, classificando como "inaceitável" que alguns partidos de esquerda continuem a adoptar uma postura "ambígua perante um regime ditatorial, fechando os olhos às suas ligações criminosas".