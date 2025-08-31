Chega quer alcançar "melhor resultado" de sempre no Funchal

Pela primeira vez, o Chega apresenta-se às eleições autárquicas no Funchal em todas as freguesias e assume como objectivo “alcançar o melhor resultado de sempre no concelho”.

“Esta é a primeira vez que o Chega apresenta listas a todas as freguesias do Funchal. É um momento histórico e a prova de que estamos a construir uma alternativa séria, comprometida com as pessoas e com soluções reais para a cidade”, sublinha Miguel Castro, presidente do Chega Madeira e cabeça-de-lista à Assembleia Municipal do Funchal, citado em nota de imprensa.

Por seu turno, o candidato do Chega à Câmara Municipal do Funchal, Luís Filipe Santos, diz que “o Funchal precisa de liderança firme e de coragem política”.

Posições estas que foram manifestadas na sequência de uma reunião, que reuniu mais de meia centena de candidatos do Chega, integrantes das diferentes listas autárquicas (Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleias de Freguesia).

No rescaldo do encontro o Chega manifesta uma “forte mobilização” para encarar o “grande desafio das próximas eleições autárquicas” e estabelece as prioridades da sua candidatura.

“Uma cidade mais segura”, “soluções reais de habitação para os jovens e para a classe trabalhadora”, “uma cidade limpa e organizada, que respeite os moradores e valorize o turismo”, “melhor mobilidade urbana e controlo da imigração são os “princípios basilares” definidos pelo Chega.

“Chega de sistemas viciados que não governam para o povo. A nossa cidade merece muito mais: merece segurança, habitação acessível, limpeza, organização e respeito pelos seus cidadãos”, reforça Luís Filipe Santos.

Esta candidatura diz-se ainda determinada em “devolver à cidade uma governação próxima das pessoas, capaz de resolver os problemas estruturais e de devolver confiança às famílias e esperança às novas gerações”.