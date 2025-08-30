Chega quer afirmar-se como "alternativa à governação local"

O deputado Francisco Gomes, eleito pelo Chega para a Assembleia da República, participou num encontro que reuniu os candidatos do partido à Câmara Municipal do Funchal e às várias assembleias de freguesia do concelho.

Segundo o parlamentar, a iniciativa serviu para “alinhar estratégias e consolidar a matriz ideológica do partido”, bem como para “reforçar os objectivos definidos para as eleições autárquicas de 12 de Outubro”, nas quais o Chega assume querer afirmar-se como “alternativa à governação local”.

Francisco Gomes sublinhou que este encontro serviu para demonstrar também o que diz ser “a força, a vitalidade e a crescente organização do partido no concelho”.

O parlamentar assegurou também que o Chega “está preparado para disputar as eleições autárquicas no Funchal com propostas firmes, claras e de futuro, sempre com o objectivo de devolver confiança à população e de afirmar um projecto político assente na seriedade, na responsabilidade e na defesa intransigente da Região e de Portugal”.

Sobre os candidatos, o deputado na Assembleia da República realçou tratar-se de “uma equipa comprometida com a defesa dos valores conservadores e com a afirmação de um projecto político que responda às reais necessidades dos funchalenses” e enfatizou a “coragem e firmeza” que considera factores distintivos dos cabeças-de-lista do Chega.

De acordo com um comunicado do partido, durante estaa reunião de candidatos foram abordados temas como: “a necessidade de reforçar a proximidade com os cidadãos, a importância de colocar a verdade política acima dos interesses instalados e a urgência de devolver transparência e responsabilidade à governação local”.

Os candidatos sublinharam ainda a importância de d”efender políticas que promovam o desenvolvimento económico do concelho e que protejam a identidade cultural da cidade”.