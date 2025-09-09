Assembleia-geral da ONU quer renovar compromisso global pelas pessoas e pelo planeta

A 80.ª Assembleia-geral da ONU arranca esta terça-feira, em Nova Iorque, sob o tema "Melhores juntos", para renovar o compromisso global com multilateralismo, solidariedade e ação pelas pessoas e pelo planeta.

Até ao final do mês vão decorrer uma série de eventos, tendo os 80 anos da ONU como pano de fundo, com destaque para a Semana de Alto Nível, a começar a no dia 22, focada na urgência de cumprir a promessa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e revigorar a cooperação global, indicou a organização.

O dia 22 deste mês terá alguns dos eventos mais importantes de toda a Assembleia-geral da ONU (UNGA80, sigla em inglês).

Nesse mesmo dia arranca uma reunião para comemorar o 80.º aniversário da ONU, à qual se seguirá um outro encontro por ocasião dos 30 anos da Quarta Conferência Mundial sobre a Mulher, centrada na igualdade de género e no empoderamento de mulheres e meninas.

Ainda no dia 22, terá lugar na sede da ONU o Momento ODS, realizado anualmente e no qual são apresentadas histórias de transformação em todos os setores, desde a energia renovável à igualdade de género, para demonstrar como transições justas e inclusivas estão a acelerar o progresso.

A ONU vai disponibilizar duas plataformas para destacar ações e soluções: a Zona de Imprensa dos ODS, com entrevistas dinâmicas e painéis de discussão sobre soluções dos ODS, de 22 a 26 de setembro; e o 'Goals Lounge', de 20 a 26 de setembro, com diálogos improvisados, aprofundamentos em questões vitais sobre os ODS e experiências interativas.

À margem dos eventos organizados pela ONU, França e Arábia Saudita vão convocar, também no dia 22, um evento de apoio ao reconhecimento do Estado palestiniano, para o qual pediram uma ampla participação, ao mais alto nível, dos Estados-membros da ONU.

De acordo com a missão francesa junto da ONU, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, deverá estar presente no arranque do evento.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, comprometeu-se a reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia-geral da ONU, intenção que foi seguida por outros líderes internacionais.

Um dos momentos mais esperados da UNGA80 é o Debate Geral de Alto Nível, que começa a 23 e que reunirá em Nova Iorque, até a 29, dezenas de chefes de Estado e de Governo.

Os líderes deverão refletir sobre as conquistas das últimas oito décadas e o caminho a seguir para um sistema multilateral mais inclusivo e responsivo, esperando-se que apresentem posições e prioridades no contexto dos desafios globais.

Entre os líderes esperados para este debate estão os Presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ou o ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Serguei Lavrov.

De acordo com o calendário provisório cedido pela ONU, Portugal estará representado pelo Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o dia 24 de setembro está agendada a Cimeira do Clima, convocada por Guterres como uma plataforma para os líderes mundiais apresentarem novos planos nacionais de ação climática.

No mesmo dia, decorrerá a primeira cimeira bienal para uma economia global sustentável, inclusiva e resiliente, instituída no ano passado pelo Pacto para o Futuro.

Uma reunião sobre prevenção e controlo das doenças não transmissíveis e promoção da saúde mental e do bem-estar está agendada para dia 25.

Uma outra reunião está agendada para o mesmo dia, mas para comemorar o 30.º aniversário do Programa Mundial de Ação para a Juventude. Governos, sociedade civil e parceiros da juventude vão analisar o progresso do Programa de Ação e promover uma maior participação juvenil na formulação de políticas.

Alcançar o desarmamento nuclear global é a mais alta prioridade da ONU em matéria de desarmamento. Nesse sentido, a 26 de setembro, acontece uma reunião para assinalar e promover o Dia Internacional para a Eliminação Total das Armas Nucleares.

Já no último dia da UNGA80, a 30, vai decorrer uma reunião plenária para abordar a crise enfrentada pelos muçulmanos rohingya e outras minorias em Myanmar (antiga Birmânia).

A Assembleia-geral é o órgão onde os 193 Estados-membros da ONU se sentam em pé de igualdade e tem uma função exclusivamente representativa, uma vez que o verdadeiro poder é exercido pelo Conselho de Segurança, onde são membros permanentes com direito de veto cinco grandes potências: China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia.

Quando foi criada em 1945, apenas 51 países integravam a organização.

Uma nova sessão da Assembleia-geral significa também uma nova liderança deste órgão: Annalena Baerbock, ex-ministra dos Negócios Estrangeiros da Alemanha, substituiu Philemon Yang, ex-primeiro-ministro dos Camarões.