O presidente do Clube de Ténis do Funchal e antigo líder do Marítimo, Carlos Pereira, admitiu a possibilidade de subida dos verde-rubros à I Liga já este fim-de-semana, sublinhando, contudo, que o verdadeiro desafio começa depois.

À margem da visita às obras de requalificação do clube de ténis, Carlos Pereira antecipou o cenário de promoção e deixou elogios ao trabalho desenvolvido. Considerou tratar-se de um percurso consistente ao longo dos últimos anos, capaz de recolocar o Marítimo num patamar que entende ser o seu lugar natural no futebol português.

Ainda assim, alertou para as exigências que se seguem. “Subir é importante, mas o mais importante é manter”, afirmou, defendendo que a permanência no principal escalão exige estabilidade, planeamento e capacidade financeira.

O antigo presidente dos verde-rubros recordou que o futebol de primeira linha implica custos elevados, sublinhando que “a factura é sempre grande” e que a competitividade depende de recursos. “Sem dinheiro não temos os melhores”, acrescentou, numa referência directa à necessidade de investimento para garantir qualidade desportiva.

Carlos Pereira mostrou-se confiante de que o clube reúne hoje melhores condições para enfrentar esse desafio, apontando para um crescimento ao nível da organização e da aprendizagem acumulada. Defendeu que existe, neste momento, uma base que permite encarar o futuro com maior segurança.

O dirigente destacou ainda a importância de a Região voltar a contar com mais do que uma equipa na I Liga, considerando positivo o cenário de duas formações no principal campeonato, numa fase em que o contexto é mais exigente.

“Já tivemos três equipas na primeira liga. Hoje, com esta realidade, ter duas é bom”, afirmou, defendendo que a pluralidade competitiva é saudável para o futebol regional.

As declarações surgiram num momento em que o Marítimo está próximo de garantir a subida, alimentando a expectativa dos adeptos e reforçando a ambição de regresso ao escalão maior do futebol nacional.