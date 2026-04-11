Jorge Carvalho elogia obra e admite que “a factura vem depois”

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, visitou as obras de requalificação do Clube de Ténis do Funchal, destacando o investimento realizado e o impacto directo na qualidade da prática desportiva, assumindo que o apoio público acompanha depois o trabalho já concretizado.

Na intervenção, o autarca valorizou a aposta na formação e o papel crescente do desporto ao longo da vida, sublinhando que hoje a prática desportiva acompanha a longevidade dos cidadãos, resultado de um trabalho consistente desenvolvido por clubes e escolas.

Ainda assim, fez questão de reforçar que esse crescimento só é sustentável com condições adequadas. Defendeu que a prioridade deve estar na criação de infra-estruturas de qualidade, apontando que as obras agora visitadas permitem garantir melhores condições para modalidades como o ténis, o padel e o muay thai.

Jorge Carvalho destacou o dinamismo do clube e o impacto positivo que investimentos desta natureza têm na cidade, ao nível da oferta desportiva e da sua qualidade, considerando que a existência de estruturas bem equipadas representa um ganho para toda a comunidade.

O presidente da autarquia deixou também uma mensagem de disponibilidade para continuar a apoiar o clube, assumindo uma lógica de colaboração com quem concretiza no terreno. “Estamos sempre disponíveis para apoiar aqueles que fazem acontecer, mesmo que a factura venha mais tarde”, afirmou.

Sublinhou ainda que o desporto desempenha um papel essencial na formação dos jovens, não apenas pela vertente competitiva, mas também pela socialização e pelas competências que desenvolve ao longo do percurso formativo.

No final, deixou uma palavra de reconhecimento ao clube, aos seus dirigentes, treinadores e praticantes, pelo trabalho desenvolvido e pelo contributo para afirmar o Clube de Ténis do Funchal como uma referência regional.