Jovem ferido em colisão na Avenida da Madalena
Uma colisão entre dois carros, na Avenida da Madalena, junto à entrada da via rápida em direcção ao Funchal, provocou esta tarde um ferido.
O sinistrado, um jovem de 22 anos, queixava-se de dores na zona do abdómen.
Foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 12h50 e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.
