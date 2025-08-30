Jovem ferido em colisão na Avenida da Madalena

Uma colisão entre dois carros, na Avenida da Madalena, junto à entrada da via rápida em direcção ao Funchal, provocou esta tarde um ferido.

O sinistrado, um jovem de 22 anos, queixava-se de dores na zona do abdómen.

Foi assistido pelos Bombeiros Sapadores do Funchal pelas 12h50 e transportado para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.